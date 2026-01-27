27 de enero de 2026
BOLETÍN OFICIAL
Calendario fiscal cerrado: ARBA publicó todos los vencimientos del 2026
La Resolución Normativa 6/2026 fija plazos, montos y anexos. Inmobiliario y Automotores concentran las principales novedades.
La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) aprobó el calendario de vencimientos impositivos correspondiente al ejercicio fiscal 2026, que fija las fechas para el cumplimiento de los deberes formales y materiales de contribuyentes, agentes de recaudación y agentes de información. La medida fue formalizada mediante la Resolución Normativa N° 6/2026, firmada por el director ejecutivo Cristian Girard y publicada en el Boletín Oficial.
La norma se apoya en el Código Fiscal bonaerense y en la Ley Impositiva 2026, y alcanza a los impuestos Inmobiliario, Automotores e Ingresos Brutos, además de la presentación de declaraciones juradas anuales del período fiscal 2025. El calendario aprobado busca ordenar el inicio de un nuevo ejercicio fiscal y brindar previsibilidad sobre plazos y modalidades de pago.
En el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la resolución aclara que quedan excluidos los contribuyentes alcanzados por el Régimen Simplificado y aquellos comprendidos en el Convenio Multilateral, cuyos vencimientos continúan siendo establecidos por la Comisión Arbitral. Para el resto de los contribuyentes, ARBA definió las fechas de presentación y pago que regirán durante todo 2026.
Uno de los puntos centrales está vinculado al Impuesto Inmobiliario. El componente básico de las plantas Urbana Edificada y Urbana Baldía se liquidará en una única cuota cuando los montos anuales no superen los $16.063 y $26.893 respectivamente. En los casos en que esos valores sean superados, el tributo se abonará en la cantidad de cuotas previstas en el calendario oficial.
En cuanto al componente complementario del Impuesto Inmobiliario, la resolución establece que se pagará en una sola cuota cuando el monto anual sea igual o inferior a $48.230. Si se supera ese umbral, el impuesto se dividirá en cuatro cuotas iguales, con vencimientos fijados en el cronograma aprobado.
Otra novedad relevante es la modalidad de pago del Impuesto a los Automotores. Para el ejercicio 2026, ARBA habilitó que los vehículos automotores puedan abonar el tributo anual en diez cuotas mensuales, con vencimientos entre marzo y diciembre. Según el organismo, la medida apunta a distribuir la carga tributaria de manera más homogénea y facilitar el cumplimiento.
La resolución incorpora cinco anexos como archivos adjuntos, donde se detallan los calendarios específicos para cada impuesto, los regímenes de información y los agentes de recaudación. Además, delega en el Subdirector Ejecutivo de Recaudación y Catastro la facultad de modificar fechas por razones operativas, mediante resoluciones delegadas que también deberán publicarse oficialmente.