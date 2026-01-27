Puertos bajo presión: la Provincia arma un consejo y tira un salvavidas a las terminales
En medio de la incertidumbre por el futuro del Puerto de Quequén, el gobierno bonaerense movió fichas y creó el Consejo Portuario Provincial. La decisión llega con números duros sobre la mesa: crece el sistema, pero hay puertos en caída libre. El tablero portuario se reordena mientras se discuten poder, planificación y control.
A la espera de definiciones estratégicas sobre el Puerto de Quequén, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó la creación del Consejo Portuario Provincial, un nuevo órgano asesor que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica. La medida fue formalizada mediante la Resolución N° 29- y busca ordenar la planificación de la política portuaria bonaerense.
La decisión se apoya en un escenario de contrastes. Según un informe trimestral del propio ministerio, durante los primeros nueve meses de 2025 los puertos bonaerenses bajo consorcio provincial incrementaron la movilización de carga a granel un 10,1% respecto al mismo período de 2024. Al cierre del tercer trimestre se alcanzaron 41,9 millones de toneladas, impulsadas principalmente por granos, combustibles, pesca y otros commodities.
Sin embargo, no todos los números celebran. El Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata atraviesa una situación crítica: registró una caída del 41,6% en el movimiento de carga a granel y general en comparación interanual. El desplome expone desequilibrios internos del sistema portuario y enciende alarmas sobre competitividad, infraestructura y gestión.
En ese contexto, el flamante Consejo Portuario tendrá como objetivo principal asesorar al Poder Ejecutivo en la planificación de la política portuaria provincial. La resolución remarca la necesidad de generar un ámbito de intercambio entre actores del sistema logístico, portuario y de infraestructura para anticipar problemas y coordinar decisiones estratégicas.
El órgano estará presidido por la Autoridad Portuaria Provincial e integrado por los presidentes de los consorcios de gestión de los puertos públicos bonaerenses, un representante de los puertos privados comerciales o industriales y otros actores que convoque la Subsecretaría de Asuntos Portuarios. Todos los cargos serán ad honorem y de designación transitoria.
Entre sus funciones, el Consejo deberá elaborar propuestas logísticas, emitir recomendaciones sobre la actividad portuaria, fomentar capacitaciones, promover foros técnicos y facilitar el intercambio de información y buenas prácticas. En los papeles, un espacio de consenso; en la práctica, un ámbito donde también se jugarán tensiones políticas y económicas.
Con más de 1.200 kilómetros de litoral, 27 puertos provinciales y un rol clave en el comercio exterior —la provincia concentra el 38% de la carga a granel y el 40% de los contenedores del país—, la creación del Consejo aparece como una respuesta institucional a un sistema en expansión, pero atravesado por crisis puntuales que ya no se pueden disimular.