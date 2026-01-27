Volver | La Tecla Buenos Aires 27 de enero de 2026 BOLETÍN OFICIAL

Puertos bajo presión: la Provincia arma un consejo y tira un salvavidas a las terminales

En medio de la incertidumbre por el futuro del Puerto de Quequén, el gobierno bonaerense movió fichas y creó el Consejo Portuario Provincial. La decisión llega con números duros sobre la mesa: crece el sistema, pero hay puertos en caída libre. El tablero portuario se reordena mientras se discuten poder, planificación y control.

