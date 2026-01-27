Volver | La Tecla Buenos Aires 27 de enero de 2026 ZONA DE CONFLICTO

La UTA y empresas de transporte se reúnen para evitar el primer paro de colectivos del 2026

El encuentro será desde las 14.30 en la Secretaría de Trabajo. En caso de no llegar a un acuerdo salarial, el gremio amenazó con una medida de fuerza en el AMBA.

