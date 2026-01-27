Apps
Martes, 27 enero 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
27 de enero de 2026
ZONA DE CONFLICTO

La UTA y empresas de transporte se reúnen para evitar el primer paro de colectivos del 2026

El encuentro será desde las 14.30 en la Secretaría de Trabajo. En caso de no llegar a un acuerdo salarial, el gremio amenazó con una medida de fuerza en el AMBA.

La UTA y empresas de transporte se reúnen para evitar el primer paro de colectivos del 2026
Compartir

El conflicto entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las empresas de colectivos suma un nuevo capítulo. Este martes habrá una audiencia clave en la Secretaría de Trabajo y, si en caso de que no haya acuerdo salarial, el gremio advirtió que podría avanzar con el primer paro de colectivos del año.

La discusión de fondo gira en torno a la paritaria. Desde el sector empresario aseguran que atraviesan una “situación económica, financiera y operativa crítica y excepcionalmente grave”, mientras que la UTA cuestiona la falta de una propuesta concreta de recomposición salarial y remarca que el boleto de colectivo aumenta todos los meses.

Según expresó la UTA, la oferta que presentaron las empresas ronda apenas el 1%, un porcentaje que consideran insuficiente frente al aumento del costo de vida. “Si los empresarios no tienen la plata, ¿qué negociación podemos realizar?”, plantearon en la audiencia pasada, que fue el 13 de enero.

Ante la falta de acuerdo, aquella reunión fue postergada para el 20 de enero, pero tampoco hubo avances significativos. Las posiciones se mantuvieron enfrentadas y la negociación se estancó, lo que derivó en la convocatoria a una tercera audiencia, prevista para este martes a las 14.30.

Desde el gremio interpretan las sucesivas postergaciones como una maniobra para dilatar la recomposición salarial. En ese contexto, advirtieron que, según el resultado del encuentro, podrían definir medidas de fuerza que paralicen el servicio de colectivos en el AMBA.

En la mesa de negociación participarán representantes de la UTA y de las principales cámaras empresarias del sector: la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta), la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba), la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (Ctpba) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (Ceutupba).

La audiencia de este martes tendrá además un condimento político: marcará el debut de Fernando Herrmann como secretario de Transporte. El arquitecto asumió tras la salida de Luis Pierrini, quien presentó su renuncia la semana pasada por razones personales, según informó el Ministerio de Economía.

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

"TOUR DE LA GRATITUD”

“Todas las promesas van a estar cumplidas antes de mitad de año”, aseguró Milei

En el marco del Tour de la Gratitud en la ciudad, el jefe de Estado agradeció el apoyo electoral en la Quinta Sección en las legislativas provinciales, celebró la Ley de Inocencia Fiscal y prometió avanzar con reformas estructurales en el Congreso como la Reforma Laboral. Además, anticipó que enviara un proyecto para reforma la Ley Penal Juvenil.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Caja hoy, deuda mañana: la Provincia acelera la emisión de Letras del Tesoro

Intendente PRO, la primera baja en el campeonato de TC 2026

Puertos en disputa: Kicillof mueve fichas y oficializa a Mónica Litza al frente del Puerto Dock Sud

Enero adverso para Kicillof: sube la imagen negativa y marca un piso preocupante

Combustible, la tasa de la discordia

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET