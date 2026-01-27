Volver | La Tecla Nacionales 27 de enero de 2026 "TOUR DE LA GRATITUD”

“Todas las promesas van a estar cumplidas antes de mitad de año”, aseguró Milei

En el marco del Tour de la Gratitud en la ciudad, el jefe de Estado agradeció el apoyo electoral en la Quinta Sección en las legislativas provinciales, celebró la Ley de Inocencia Fiscal y prometió avanzar con reformas estructurales en el Congreso como la Reforma Laboral. Además, anticipó que enviara un proyecto para reforma la Ley Penal Juvenil.

