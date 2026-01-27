27 de enero de 2026
"TOUR DE LA GRATITUD”
“Todas las promesas van a estar cumplidas antes de mitad de año”, aseguró Milei
En el marco del Tour de la Gratitud en la ciudad, el jefe de Estado agradeció el apoyo electoral en la Quinta Sección en las legislativas provinciales, celebró la Ley de Inocencia Fiscal y prometió avanzar con reformas estructurales en el Congreso como la Reforma Laboral. Además, anticipó que enviara un proyecto para reforma la Ley Penal Juvenil.
Javier Milei volvió a elegir Mar del Plata como escenario político y convirtió una noche de verano en una demostración de fuerza callejera. En el cruce de Güemes y Avellaneda, el Presidente encabezó una nueva escala de su denominado “Tour de la Gratitud”, combinando contacto directo con la militancia, definiciones de gestión y anuncios legislativos, a pocos días del inicio de las sesiones extraordinarias del Congreso.
La llegada del mandatario se dio en un clima de fuerte contraste. Mientras una multitud lo acompañó durante la caminata y luego la caravana improvisada, la Multisectorial de Jubilados y Pensionados de Mar del Plata se manifestó en repudio a su presencia, con duras críticas a las políticas del Gobierno en materia de ingresos y acceso a la salud. Dos postales opuestas que convivieron en el mismo escenario urbano.
Milei arribó a la ciudad pasadas las 20 y cerca de las 21.30 inició el recorrido por Avellaneda, rodeado por simpatizantes que coreaban “Milei, querido, el pueblo está contigo”. Lo acompañaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; los diputados Martín Menem, Juliana Santillán y Sebastián Pareja; y los ministros Sandra Pettovello y Diego Santilli. Mientras la lluvia comenzaba a intensificarse, el Presidente avanzó a pie hasta que la concentración de gente lo obligó a subirse a una camioneta.
Desde allí, megáfono en mano y con su clásica campera de cuero, Milei agradeció el respaldo electoral recibido en la región. “Acá en septiembre, cuando tuvimos el traspié, en esta sección ganamos y fue la base de la reconstrucción. Por eso quiero darles las gracias por habernos acompañado con el voto”, expresó ante sus seguidores.
El contacto con la militancia sirvió también como plataforma para ratificar el rumbo legislativo del oficialismo. El Presidente destacó la aprobación del Presupuesto 2026 con equilibrio fiscal y fue categórico: “El déficit cero es política de Estado y se acabaron las crisis por culpa de los políticos chorros”.
De cara al Congreso, Milei confirmó avances en proyectos sensibles para su agenda, como la modificación de la Ley de Glaciares y la reforma laboral. En materia de seguridad, anticipó el envío de una iniciativa para reformar la Ley Penal Juvenil. “El que las hace, las paga; delito de adulto, pena de adulto”, lanzó, y redobló la apuesta al anunciar que se buscará endurecer el Código Penal: “Vamos a aumentar todas las penas del Código Penal para que efectivamente el que las haga las pague”.
En el plano económico, celebró la sanción de la Ley de Inocencia Fiscal y adelantó una reforma tributaria con un objetivo claro: “para que todos los días baje la presión fiscal” y el país sea “más libre”. Con tono enfático, prometió resultados en el corto plazo: “Todas las promesas que hice en campaña van a estar cumplidas antes de mitad de año”.
El cierre fue fiel al libreto libertario. “Vamos a seguir haciendo a Argentina grande nuevamente. No vamos a parar hasta que Argentina sea el país más libre del mundo. Muchas gracias, que Dios bendiga a Mar del Plata y a toda la quinta sección. ¡Viva la libertad, carajo!”, exclamó ante una multitud que celebró cada frase.
La agenda presidencial en la ciudad continuará este martes, con una visita al Parque Industrial al mediodía, una aparición por la noche en el espectáculo de Fátima Flórez en el centro y el cierre del evento “Derecha Fest” en el sur del distrito. Mar del Plata, otra vez, como vidriera política del mileísmo.