26 de enero de 2026
APUESTA
Intendentes de todo el país reclaman pagar menos IVA
La FAM se reunió con legisladores para impulsar una reducción del impuesto para los municipios. Buscan “poder garantizar los servicios básicos”.
Intendentes de todo el país, agrupados en la Federación Argentina de Municipios (FAM), se reunieron con diputados nacionales para impulsar una reducción del impuesto al valor agregado (IVA) a las comunas, y de esa manera contar con más fondos para “poder garantizar los servicios básicos” a los vecinos de sus distritos.
Concretamente, reclaman que el “IVA municipal” se fije en un 10,5%, la mitad del 21% que se paga ahora (igual que en el resto de la economía).
Bajo el lema “IVA municipal = justicia fiscal”, los intendentes apuntaron a “la realidad crítica que se está viviendo en todas las ciudades de Argentina”.
“La reducción del IVA del 21% al 10,5% es la herramienta para proteger a nuestras comunidades, porque puede aliviar, sostener y proteger a millones de familias”, señaló la Federación.
“Hoy los municipios ya no se ocupan sólo del alumbrado, del barrido y la limpieza. En este mundo del siglo XXI, escuchamos las necesidades de las nuevas generaciones, acompañamos el bienestar integral de cada familia e invertimos en el futuro con políticas concretas. Acciones que no pueden sostenerse sin una respuesta del Estado nacional”, enfatizó Fernando Espinoza, intendente de La Matanza, Buenos Aires, y presidente de la FAM.