La carga tributaria ahoga a las pymes: qué tributos y retenciones deben afrontar
Un relevamiento dio a conocer el esquema de presión fiscal que las pequeñas y medianas empresas atravesaron durante el 2025. El sector tiene que cumplir con impuestos, tasas y regímenes que generan mayores costos.
Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) puso la lupa sobre la complejidad fiscal que enfrentan las pequeñas y medianas empresas en el país. En ese marco, detalló que una pyme promedio del interior argentino debe afrontar al menos 37 tributos distintos y 30 regímenes de retención, percepción e información a lo largo de un año.
El estudio llamado “Vademécum tributario argentino de PyMEs 2025 modeliza el caso de una pyme típica: constituida como SRL, con establecimiento propio, flota de vehículos, uso de insumos importados, exportaciones, empleados, servicios básicos y renovación anual de celulares, notebooks y al menos un vehículo.
La carga tributaria relevada no mide cuánto paga una empresa en términos monetarios, sino cuántos tributos recaen sobre su actividad y cuántos mecanismos administrativos debe cumplir para operar.
Del total registrado, 18 tributos son nacionales, 8 provinciales y 11 municipales. Entre los nacionales se encuentran el IVA, Ganancias Sociedades, Cheque, contribuciones patronales, internos a seguros y electrónica, combustibles, impuestos ambientales e impuestos vinculados al comercio exterior (derechos de importación/exportación y tasa de estadística).
A nivel provincial destacan Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario, Automotor y fondos energéticos o vinculados a servicios públicos.
Los municipios suman tasas por seguridad e higiene (TISH), alumbrado público, servicios administrativos, publicidad y propaganda, inspección técnica y otras vinculadas al uso del espacio público.
El relevamiento muestra que cada actividad típica de la empresa activa múltiples tributos. Por ejemplo, la compra de insumos dispara IVA, Ingresos Brutos, TISH y Cheque; y la prestación de servicios como telefonía o internet agrega fondos fiduciarios, tasas regulatorias e impuestos internos específicos.
El reporte compara los resultados con el año anterior y marcó que en 2024 se habían registrado 38 tributos. En 2025 la cifra bajó a 37, explicado por la eliminación del impuesto PAIS a nivel nacional.
Además, se quitó del listado el impuesto interno automotor a raíz de la exención vigente para utilitarios y pick-ups, lo que también ajustó la serie histórica del vademécum A la estructura impositiva se le suman 30 regímenes adicionales que el IARAF considera parte de la “carga administrativa” asociada al sistema tributario.
Ese número surge de:
6 regímenes nacionales de percepción y retención
6 regímenes provinciales de recaudación
9 regímenes nacionales donde la empresa retiene a terceros
9 regímenes generales de información (como Libro IVA Digital, Sueldos, BCRA, memoria y balances)
Estos mecanismos operan como pagos anticipados u obligaciones de reporte, generando costos indirectos por administración, sistemas y cumplimiento, incluso sin vinculación directa con la rentabilidad.
Sumando tributos y regímenes, el informe concluye que una PyME argentina enfrenta al menos 67 cargas impositivas y administrativas durante un año fiscal normal.
“El entramado tributario de una PYME tiene un alto grado de complejidad y una elevada cantidad de imposiciones tributarias”, resume el estudio, que remarca que muchos de los tributos específicos no fueron considerados para el modelo utilizado, por lo que el universo real podría ser aún mayor.