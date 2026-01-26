La baja en la edad de imputabilidad será parte del temario en sesiones extraordinarias

BOLETÍN OFICIAL

Caja hoy, deuda mañana: la Provincia acelera la emisión de Letras del Tesoro Con una licitación por hasta $10.000 millones, el Gobierno bonaerense recurre a financiamiento de corto plazo para cubrir baches de caja y deja abierta la posibilidad de que esas Letras se transformen en deuda pública, con respaldo en recursos futuros y fondos de coparticipación federal.