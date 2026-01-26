26 de enero de 2026
LA TECLA PATAGONIA
Polémica por una licitación de caños del gasoducto Vaca Muerta Sur
Techint había hecho una oferta un 40% superior a la formulada por la empresa india Welspun, por lo que el consorcio Southern Energy le dio la licitación esta última. Sturzenegger salió a dar explicaciones de la decisión y defendió la seguridad jurídica
Las petroleras de Vaca Muerta que llevan adelante el Gasoducto Vaca Muerta Sur, de casi 500 kilómetros, dieron la licitación para la provisión de caños a la empresa india Welspun, y no a Techint. La decisión abrió una polémica en torno a si se debería haber priorizado la empresa de Paolo Rocca por tratarse de una industria nacional. Sin embargo, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Feerico Sturzenegger, salió a aclarar el motivo de la decisión.
La obra que lleva adelante el consorcio Southern Energy, sociedad que tiene entre sus principales miembros a Pan American Energy -PAE- (30%), YPF (25%) y Pampa Energía (20%), permitirá que Argentina exporte gas natural licuado (GNL) de Vaca Muerta, principalmente, con destino a Europa, a través de dos barcos de licuefacción que tendrán su base en el océano, en la provincia de Río Negro.
Según publicaron La Nación y La Política Online, el CEO de YPF, Horacio Marín, hizo un fuerte lobby para que la licitación quede para Techint. Marín fue empleado durante 35 años dentro del grupo comandado por Rocca. Sin embargo, la empresa argentina hizo una oferta un 40% superior a la que formuló la empresa india, por lo que decidieron dejar afuera a Techint.
Indicaron que la oferta ganadora de Welspun fue de US$ 200 millones, 40% menos que la presentada por Techint. La empresa india compitió contra 15 ofertas de compañías provenientes de España, China, Colombia, México, Japón, Grecia, Turquía y la Argentina. Seis firmas llegaron a la etapa final del proceso y se impuso Welspun porque no solo hizo una oferta significativamente más baja para proveer los caños sino que también aceptó mayor flexibilidad en la forma de pago.
A propósito de la información publicada en medios nacionales, Sturzenegger hizo un extenso posteo en su cuenta de X donde expresó: “ @GrupoTechint habría ofrecido los caños 40% más caros. Aunque alguien quizás pensara que aun así debería habérseles adjudicado (de hecho esa es la lógica del compre nacional felizmente derogado), creo que eso es indefendible”.
En segundo lugar, señaló que “No proveerse de insumos más baratos sería un mal negocio para las empresas y para el país. Si queremos ser competitivos no podemos imponer ineficiencias laborales (¡hola modernización laboral!), ni sobrecostos en los insumos. Si lo permitimos nunca quebraremos nuestras décadas de estancamiento”.
El funcionario sostuvo que “si cambiaran el contratista porque Techint les ofrece el mismo precio (incluso si fuera algo menor) luego de la licitación, la pérdida de credibilidad de las empresas sería total. El proveedor extranjero diría ‘me presento en una licitación y luego me birlan mi oferta’. ¿El resultado? A nadie le interesaría competir en el futuro para proveer insumos baratos a esta industria”.
En un intento por conservar el monopolio de los gasoductos, en diciembre último Rocca amenazó con cerrar la planta de Tenaris en Valentín Alsina, si Southern Energy no le adjudicaba esta licitación.
Según publica LPO, esa advertencia del CEO de Techint, filtrada en un conveniente off the record, no cayó nada bien en el gobierno de Javier Milei, por lo que el vínculo entre Rocca y el presidente, que permitió en un primer momento la llegada a la presidencia de YPF de Marín, se fue desdibujando a la par de las aperturas de importaciones de tubos para distintos proyectos.