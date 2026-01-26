Volver | La Tecla Buenos Aires 26 de enero de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Cocinas en la arena y ningún control: polémica en las playas por videos virales

Registros difundidos en redes sociales exhiben a grupos familiares preparando desde panchos hasta milanesas con fuego y garrafas en la costa, sin presencia de autoridades y en medio de fuertes cuestionamientos por seguridad e higiene. Las escenas, captadas en distintos puntos turísticos, volvieron a poner en discusión la ausencia de controles durante la temporada alta.

Compartir