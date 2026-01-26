26 de enero de 2026
Cocinas en la arena y ningún control: polémica en las playas por videos virales
Registros difundidos en redes sociales exhiben a grupos familiares preparando desde panchos hasta milanesas con fuego y garrafas en la costa, sin presencia de autoridades y en medio de fuertes cuestionamientos por seguridad e higiene. Las escenas, captadas en distintos puntos turísticos, volvieron a poner en discusión la ausencia de controles durante la temporada alta.
La postal se repite y vuelve a encender la polémica en la costa atlántica: cocinas improvisadas, fuego encendido y ningún control a la vista. En los últimos días, distintos videos difundidos en redes sociales expusieron situaciones insólitas —y peligrosas— en playas bonaerenses, donde familias montaron verdaderos campamentos gastronómicos a metros del mar.
El primer caso que se viralizó mostró a un grupo cocinando panchos en plena playa de Mar del Tuyú, con garrafa incluida, mientras el resto de los turistas disfrutaba de la jornada como si nada ocurriera. La escena generó una ola de críticas por el riesgo que implica manipular fuego y gas en un espacio público, con viento, niños jugando y alta concentración de personas.
Lejos de tratarse de un hecho aislado, después apareció un nuevo registro que volvió a poner el foco en la ausencia de controles. En esta oportunidad, una familia fue filmada dentro de una carpa preparando milanesas sobre un anafe, otra vez en plena arena y sin ningún tipo de intervención de las autoridades.
Las reacciones no tardaron en multiplicarse. En redes sociales, usuarios cuestionaron la falta de presencia del Estado, advirtieron sobre los riesgos de incendios o explosiones y reclamaron medidas claras para evitar este tipo de prácticas en espacios públicos.
Más allá de lo pintoresco que algunos intentan mostrar, los videos exponen un problema de fondo: la ausencia de controles efectivos en las playas durante la temporada alta. En lugares donde conviven miles de personas por día, el uso de garrafas, anafes y fuego abierto no solo pone en jaque la seguridad, sino también las normas básicas de convivencia e higiene.
Mientras las imágenes siguen circulando y sumando indignación, la pregunta se instala con fuerza en la costa: ¿quién controla lo que pasa en la playa?