26 de enero de 2026
NÚMEROS ALENTADORES
Exportaciones récord del agro en 2025: más dólares y un mapa de ventas que se consolida
Datos oficiales de la secretaría de Agricultura muestran un fuerte repunte de las ventas externas agroindustriales, con subas interanuales y mercados asiáticos y regionales como principales destinos.
El agro argentino volvió a ocupar un rol central en la economía nacional durante 2025 con números alentadores y una suma importante de divisas para el país. Según cifras difundidas por la secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, el sector cerró el año con el mayor nivel de exportaciones de la serie histórica, consolidándose otra vez como uno de los pilares para el ingreso de divisas en un contexto macroeconómico atravesado por tensiones cambiarias y menor competitividad.
De acuerdo al relevamiento oficial, las exportaciones agroindustriales crecieron un 12% en volumen y alcanzaron las 115,41 millones de toneladas. Ese salto marcó un récord absoluto y reflejó una recuperación significativa tras campañas golpeadas por la sequía.
En términos de dólares generados por el campo a nivel nacional, el complejo agroindustrial exportó USD 52.337 millones a lo largo de 2025, lo que representó un incremento interanual del 9%. El aporte adicional rondó los USD 4.286 millones frente al año anterior y permitió amortiguar la caída de otros sectores de la economía, aportando alivio a las cuentas externas.
El crecimiento estuvo fuertemente concentrado en un grupo reducido de actividades. Diez complejos explicaron el 93% del volumen total exportado, con la soja, el maíz y el trigo a la cabeza. Detrás se ubicaron la cebada, el girasol, el sorgo, la foresto-industria, los bovinos, el maní y las legumbres. En paralelo, 31 complejos lograron mejorar sus registros respecto de 2024, con subas relevantes en colza, arroz, trigo y girasol.
Los datos oficiales también muestran un desempeño destacado en el mediano plazo. Un total de 18 complejos alcanzaron su mejor resultado de la última década, mientras que 132 productos lograron los mayores volúmenes exportados en al menos siete años. Ese conjunto explicó más de un tercio del total despachado al exterior y dio cuenta de una mejora generalizada en los niveles de producción.
En cuanto a los destinos, las exportaciones agroindustriales mantuvieron un perfil marcado por Asia y la región. China encabezó el ranking, seguida por Vietnam, Brasil, Perú y Arabia Saudita. Más atrás aparecieron Malasia, India, Chile, Indonesia y Argelia. En conjunto, estos mercados concentraron más del 58% del volumen exportado durante el año.
Desde el Consejo Agroindustrial Argentino señalaron que, incluso con un escenario cambiario adverso, el sector logró sostener el crecimiento. En diciembre, el Tipo de Cambio Real Multilateral se ubicó por debajo del promedio de 2024, encareciendo los productos argentinos en dólares. Aun así, el mayor volumen exportado permitió compensar ese deterioro relativo.
El complejo sojero volvió a ser el gran protagonista y aportó USD 20.899 millones, equivalente al 41,3% del total exportado, pese a una baja en el precio promedio por tonelada. También se destacó la carne y el cuero vacuno, que crecieron un 27% y superaron los USD 4.272 millones, mientras que el trigo mostró una recuperación del 34%.
No todos los rubros, sin embargo, siguieron la misma tendencia. El maíz registró una caída interanual del 8%, la cebada retrocedió un 12% y el arroz mostró una baja cercana al 10%. A pesar de esas cifras, el balance general de 2025 dejó un saldo positivo para el agro, que volvió a empujar la actividad económica y a sostener el ingreso de dólares en un año desafiante.