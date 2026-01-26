Volver | La Tecla Nacionales 26 de enero de 2026 NÚMEROS ALENTADORES

Exportaciones récord del agro en 2025: más dólares y un mapa de ventas que se consolida

Datos oficiales de la secretaría de Agricultura muestran un fuerte repunte de las ventas externas agroindustriales, con subas interanuales y mercados asiáticos y regionales como principales destinos.

