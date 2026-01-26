Apps
La Plata, estrella de Netflix: la ciudad se transforma en un set y vive días de rodaje

Luces, cámaras, extras y misterio: la realización de una serie convierte a la ciudad de las diagonales en un escenario cinematográfico

La Plata atraviesa días de ciencia ficción. Sucede que la ciudad es el escenario donde se está filmando El futuro es nuestro, la nueva serie de Netflix.

La entrega tendrá ocho capítulos, está basada en la novela The World Jones Made de Philip Dick. Vale mencionar que es la primera adaptación de una obra suya al español. Se trata de un thriller futurista con dilemas políticos y sociológicos.

El elenco está compuesto por Enzo Vogrincic, Emiliano Zurita, Delfina Chaves, Marleyda Soto y Marco Antonio Caponi, nombres que combinan experiencia, y presencia internacional.

Durante las noches de rodaje, el paisaje urbano cambia por completo con las calles valladas, luces potentes iluminando fachadas históricas, camiones técnicos ocupando las esquinas y decenas de personas trabajando.

Esta realización no solo impacta por su escala, sino también por la estética.

La serie propone una ambientación futurista que obliga a intervenir el espacio con utilería, vestuarios llamativos y escenografías que contrastan con la arquitectura platense.

El cronograma de filmación seguirá activo durante los próximos días, con nuevas jornadas que mantendrán al centro en modo espectáculo.

Si bien los cortes de tránsito y las restricciones forman parte del operativo, el atractivo de ver a la ciudad convertida en escenario global logra equilibrar las molestias con entusiasmo y orgullo local.

Nacionales

