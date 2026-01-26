26 de enero de 2026
Caja hoy, deuda mañana: la Provincia acelera la emisión de Letras del Tesoro
Con una licitación por hasta $10.000 millones, el Gobierno bonaerense recurre a financiamiento de corto plazo para cubrir baches de caja y deja abierta la posibilidad de que esas Letras se transformen en deuda pública, con respaldo en recursos futuros y fondos de coparticipación federal.
El Ministerio de Economía bonaerense habilitó una nueva emisión de Letras del Tesoro por hasta $10.000 millones, en el marco del primer tramo del programa financiero 2026. La operación apunta a cubrir baches de caja de corto plazo y se suma a un esquema que autoriza endeudamiento en pesos por un tope equivalente a USD 250 millones, con respaldo directo en recursos provinciales y coparticipación federal.
La licitación se realizará el 20 de enero, con emisión y liquidación dos días después, y contempla instrumentos de hasta 365 días, con tasas variables atadas a Badlar o TAMAR, intereses fijos, ajustes por inflación y hasta capitalización mensual. En los hechos, la Provincia se asegura financiamiento flexible, mientras traslada el riesgo al mercado y deja abierta la puerta a múltiples combinaciones financieras.
El punto más sensible es la garantía: las Letras estarán respaldadas por la cesión de fondos de coparticipación federal, es decir, ingresos automáticos que llegan desde Nación. Así, el Gobierno provincial compromete recursos futuros para sostener un esquema de financiamiento de corto plazo que, si no se cancela dentro del ejercicio, se transforma formalmente en deuda pública.
La resolución también concentra poder: Economía delegó amplias facultades en la Subsecretaría de Finanzas para modificar plazos, montos, condiciones y hasta declarar desierta la licitación. Con el aval de los organismos de control, la Provincia acelera su maquinaria financiera en un año de tensión fiscal, apostando a más letras, más rollover y más presión sobre las cuentas futuras.