26 de enero de 2026
LUGAR CLAVE
Puertos en disputa: Kicillof mueve fichas y oficializa a Mónica Litza al frente del Puerto Dock Sud
Con el recambio legislativo consumado, el Gobierno bonaerense avanzó con una serie de designaciones clave en los consorcios portuarios. Dock Sud, La Plata y Quequén ya tienen nuevos nombres.
El gobernador Axel Kicillof oficializó una nueva reconfiguración en la conducción de los consorcios portuarios de la provincia de Buenos Aires, en un contexto atravesado por el recambio de bancas en la Legislatura y la puja interna por cargos estratégicos.
A través del Decreto N° 12/2026, el Ejecutivo aceptó la renuncia de Carla Nahir Monrabal como presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto de Dock Sud y designó en su reemplazo a Mónica Edith Litza, con efecto retroactivo al 10 de diciembre de 2025. La norma también convalidó la continuidad formal de Monrabal en el cargo durante el período comprendido entre abril de 2023 y diciembre de 2025, en línea con lo establecido por el estatuto del ente portuario y sin observaciones administrativas pendientes.
Litza, que finalizó recientemente su mandato como diputada nacional, asumió así la presidencia del consorcio de Dock Sud en representación del Gobierno provincial, cumpliendo con el requisito estatutario que asigna ese rol al director designado por el Poder Ejecutivo.
El movimiento en Dock Sud no es un hecho aislado. Forma parte de una serie de cambios que se activaron tras la reasignación de bancas legislativas y que impactaron de lleno en los principales puertos bonaerenses.
En ese marco, días atrás se oficializó también la salida de José María Lojo del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata, dejando vacante un cargo de alto peso político y operativo en la capital provincial. La sucesora confirmada es Susana González, dirigente del Frente Grande y referente del espacio que conduce el intendente de Ensenada, Mario Secco, uno de los aliados más cercanos al gobernador Kicillof.
González culminó su mandato como diputada bonaerense por la Tercera sección electoral y cuenta con una extensa trayectoria política y técnica, que incluye su paso por la Secretaría de Seguridad del municipio de Ensenada.
Otro de los movimientos relevantes se dio en el Puerto Quequén, donde debió designarse un reemplazo tras la asunción de Jimena López como diputada nacional luego de las elecciones legislativas de octubre. El elegido fue Mariano Daniel Carrillo, representante de UATRE y hombre de confianza de José Voytenco, quien asumirá de manera interina a pedido del gobernador y con aval de los sectores sindicales vinculados a la actividad portuaria.
En paralelo, aún resta definir qué ocurrirá en el Consorcio del Puerto de Mar del Plata, tras la salida de Marcos Gutiérrez. Si bien no hay confirmaciones oficiales, el nombre de Gustavo Pulti aparece como el principal candidato.
Con estos movimientos, el Ejecutivo bonaerense avanza en una reorganización fina de los puertos, áreas clave para la logística, el comercio exterior y el desarrollo productivo, pero también espacios centrales en la disputa política interna del peronismo provincial.