Nacionales 26 de enero de 2026 NUEVE RENUNCIAS EN 2026

Renunció el titular del RENAPER y el Gobierno oficializó la salida de otros tres funcionarios

Se trata de Pablo Luis Santos, quien será reemplazado por Diego Pérez Lorgueilleux. Además, se formalizaron los cambios en la Unidad de Información Financiera (UIF), la Secretaría de Transporte y el ENARGAS.

