Padrones oficializados, unidad en disputa: la puja por la conducción del PJ bonaerense
Se conocieron los datos actualizados de los afiliados del histórico partido en todos los municipios de la provincia. La unidad está en jaque en la antesala de las elecciones y los avales para validar las listas se mueven lentamente al centro de la discusión.
Comienza a ponerse en marcha la carrera hacia los comicios del Partido Justicialista bonaerense, que definirá al sucesor de Máximo Kirchner, quien preside el organismo desde finales de 2021.
Durante los últimos días se vivieron algunos episodios que avivaron la interna, culminando con la circulación de un padrón digital que, desde la conducción del partido, aseguraron no era legítimo.
Finalmente, el sábado se oficializaron los padrones que se utilizarán en las elecciones del próximo 15 de marzo, pero tampoco estuvo exento de polémica. En la resolución de la Junta Electoral del PJ Bonaerense, aparece el listado de cantidad de afiliados municipio por municipio que suman 1.143.070.
Remarcan que en diciembre acordaron incluir las fichas anotadas hasta ese mes, pero con un límite, permitiendo el ingreso de nuevas afiliaciones con un tope del 5% del padrón de afiliados por distrito vigente hasta la fecha.
Según el documento, el municipio de La Matanza excede el 5% en un 0,04%, del límite establecido, el tope para el distrito era de 5.852 afiliados y con las incorporaciones realizadas, las afiliaciones ascienden a 5.898, teniendo un excedente de 46 personas.
Desde la junta del partido asegura que recibieron las renuncias de los afiliados sobrantes, por lo que el listado está completo, pero para el recuento final aclaran que hay que exceptuar a La Matanza, hasta que lo apruebe la Justicia Electoral Federal.
Ahora, la próxima fecha clave en la carrera electoral es el 3 de febrero, en donde cada sector podrá presentar los avales para el armado de listas. Las listas (si las hubiera) deberán ser presentadas el 8 de febrero.
Puertas para afuera, el peronismo insiste con un frente de unidad que pueda hacerle frente a la conducción nacional, pero los constantes choques entre el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y La Cámpora, dejan entrever que alcanzar un frente unido no será tarea sencilla. La disputa continúa con la junta de avales necesaria para presentar en la Junta Electoral.
Desde el ala kicillofista, consideran que para los dos años de gestión que quedan, necesitan “un Partido Justicialista que acompañe las políticas y las iniciativas del gobernador Axel Kicillof", como lo expresaron los ministros Bianco, Katopodis y Rodríguez en una reunión con militantes del MDF de la Quinta Sección.
El mismo gobernador fue quien bajó la orden para que se comiencen a confeccionar listas propias en los 135 municipios ante la posibilidad de que no haya acuerdos.
Los nombres que mas resuenan para disputar la conducción desde el oficialismo son el de la vicegobernadora, Verónica Magario, así también como el intendente de La Plata, Julio Alak.
Por su parte, La Cámpora respondió ante los movimientos del oficialismo. La exsenadora Teresa García, afirmó que los “compañeros del MDF están muy apurados y le están errando si quieren jugar así”. No obstante, ante la duda del consenso, también se volcaron hacia la recolección de avales.
Desde la trinchera camporista, el nombre que más resuena es el de Federico Otermín, intendente de Lomas de Zamora.
En las últimas horas también se conoció que el Movimiento Evita tiene intenciones de anotarse en la carrera por la conducción. La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, evalúa por estas horas presentar una lista propia en las elecciones partidarias, mientras que Emilio Pérsico, por su parte, también busca dirigir el PJ bonaerense.
En caso de que la unidad no se alcance, cada sector deberá presentar una determinada cantidad de avales, calculado según la cantidad de afiliados que tiene en cada uno de los 135 distritos bonaerenses.