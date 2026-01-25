25 de enero de 2026
POLéMICA
ABSA en la mira: múltiples reclamos de varios frentes
El organismo volvió a quedar en el centro de la polémica tras recibir múltiples críticas por el estado de su servicio por parte de organizaciones ambientales y funcionarios.
La polémica se posó de nuevo en el funcionamiento de Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA), tras un polémico aumento del 40% de la tarifa de servicio.
En La Plata, organizaciones ambientales denunciaron que la organización continúa volcando efluentes cloacales sin tratamiento adecuado. Puntualmente, la planta de tratamiento de 66 y 165, ubicada en Berisso, la cual funciona de manera parcial desde su inauguración.
De acuerdo a los estudios citados por la asociación Nuevo Ambiente, la planta tiene capacidad para tratar 5.000 m3/h sobre un total estimado de 13.000 m3/h de efluentes, por lo que unos 8.000 m3/h de líquido cloacal crudo serían volcados sin tratamiento.
Además, se informó la presencia de agentes patógenos como shigella spp., salmonella spp., escherichia coli, norovirus y diversos parásitos intestinales.
En Coronel Rosales, el concejal Daniel Medina presentó un pedido de informes requiriendo a ABSA y a la Autoridad del Agua que presenten una rendición de la cantidad de reclamos elevados desde el municipio en el último año.
También se elevó un pedido de informes al municipio y al Instituto Argentino de Oceanografía (IADO) para que comuniquen si se están realizando tareas de control sobre la contaminación del sistema pluvial. Desde el municipio corre una ordenanza que obliga a publicar estudios bacteriológicos sobre balnearios municipales, pero a pesar de haber elevado reiterados pedidos, no hubo respuesta.
Por otra parte, el bloque de concejales de la Unión Cívica Radical (UCR) de Nueve de Julio presentó un proyecto de resolución denunciando la grave deficiencia del servicio de agua potable, que afecta varios puntos de la ciudad.
Luego de reiterados reclamos que denuncian cortes constantes, presión baja y un servicio irregular por demás, los ediles pidieron que se brinden explicaciones sobre el estado servicio y solicitaron un informe detallado de las inversiones realizadas durante los últimos cinco años. También, reclamaron por la necesidad de que se garantice un suministro de agua potable regular para todos los barrios afectados.