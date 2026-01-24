24 de enero de 2026
Grabación de Netflix en La Plata: gran despliegue en la ciudad y cortes anticipados
La plataforma inició las grabaciones de "El futuro es nuestro" en pleno centro de la ciudad lo que genera un enorme operativo con varios cortes de calles que afectarán el tránsito durante el fin de semana. El rodaje se extenderá durante dos fines de semana. Habrá explosiones controladas y efectos especiales
Netflix inició hoy el rodaje de su nueva miniserie “El futuro es nuestro” en pleno centro de la ciudad, generando un importante despliegue técnico y varios cortes de tránsito que afectan la circulación vehicular.
La filmación, a cargo de la productora argentina K&S Films, comenzó oficialmente durante la noche del viernes 23 de enero y se extenderá durante todo el sábado 24 y el domingo 25, con una segunda etapa prevista para el fin de semana del 31 de enero y 1 de febrero.
La miniserie, una producción original de Netflix en español inspirada en obras de ciencia ficción transformará calles céntricas y el Pasaje Dardo Rocha en sets de rodaje con efectos especiales, vehículos militares y escenas de acción. Habrá explosiones controlados y efectos especiales.
El operativo involucra a más de 200 técnicos y casi 500 extras, muchos de ellos platenses, lo que representa uno de los despliegues más ambiciosos que haya tenido la ciudad para una producción audiovisual.
La Municipalidad de La Plata coordinó con el equipo de producción los permisos correspondientes y detalló los cortes programados para minimizar el impacto en los vecinos.
Calles afectadas (sábado 24 de enero y fines de semana próximos)
Entre las principales zonas con interrupciones totales o parciales del tránsito se encuentran: Calles 6 y 51
5 y 50
Diagonal 80 y 5
49 y 7
51 y 5
48 y 5
Inmediaciones de Plaza San Martín
Pasaje Dardo Rocha y alrededores
Se recomienda a conductores y peatones planificar sus recorridos con anticipación, utilizar vías alternativas y extremar precauciones en el centro durante las jornadas de grabación.
La Municipalidad habilitó desvíos y personal de tránsito para asistir en la zona.“El futuro es nuestro” marca un hito para La Plata al ser elegida como locación principal de una superproducción de Netflix, consolidando el perfil de la ciudad como destino atractivo para el cine y las series internacionales, más allá de las habituales filmaciones en la Ciudad de Buenos Aires.
Foto: Gentileza Info Platense