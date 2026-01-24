Volver | La Tecla Municipios 24 de enero de 2026 DIAGONALES AL MUNDO

Grabación de Netflix en La Plata: gran despliegue en la ciudad y cortes anticipados

La plataforma inició las grabaciones de "El futuro es nuestro" en pleno centro de la ciudad lo que genera un enorme operativo con varios cortes de calles que afectarán el tránsito durante el fin de semana. El rodaje se extenderá durante dos fines de semana. Habrá explosiones controladas y efectos especiales

