Volver | La Tecla Buenos Aires 24 de enero de 2026 “AL LíMITE DE LA QUIEBRA”

Tras otro fracaso en las negociaciones, la UTA quedó al borde de un paro de colectivos

La Unión Tranviarios Automotor se declaró en estado de alerta y advirtió que podría convocar a un paro de colectivos de hasta 48 horas si no hay acuerdo en la próxima audiencia.

Compartir