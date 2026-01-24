Volver | La Tecla Informe Especial 24 de enero de 2026 DIMENSION DESCONOCIDA

Por Sebastián Lalaurette

Los políticos tienen su lado B

No todo es rosca y expedientes. Los dirigentes tienen su costadomás personal. Un recorrido por las actividades y características llamativas e insólitas de las figuras públicas bonaerenses.

Compartir