Crisis en la mayor avícola del país: paro por salarios y aguinaldos adeudados

Un grupo de 300 trabajadores de la planta bonaerense de Pilar de Granja Tres Arroyos realizan paros intermitentes debido a que la empresa les adeuda el salario y parte del agüinado que deberían haber cobrado en diciembre. La protesta se da en medio de una crisis que atraviesa la mayor avícola del país.

