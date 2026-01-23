23 de enero de 2026
Senadores libertarios cruzaron a Alonso por sus dichos y le pidieron “más gestión” a Kicillof
El bloque que conduce Carlos Curestis emitió un comunicado donde rechaza las palabras del Ministro de Seguridad por los patrulleros en mal estado de Lomas de Zamora.
Luego de que el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, le dedique un extenso posteo en redes sociales cuestionando a la senadora libertaria Florencia Arietto, desde el bloque violeta en la Cámara alta emitieron un comunicado repudiando el hecho.
A través de un posteo en la cuenta de X del bloque, los libertarios repudiaron el accionar de Alonso y sostuvieron que la senadora cumplía “con el deber constitucional de controlar al Poder Ejecutivo”.
Allí sentenciaron que la legisladora “ha presentado más de veinte iniciativas concretas en materia de seguridad durante el último período legislativo” y replicaron: “El problema no es la ‘desinformación’, es la falta de gestión.
“Desde La Libertad Avanza vamos a seguir marcando cada falencia del sistema de salud provincial, le guste o no le guste al ministro. El Poder Legislativo es independiente y no va a ser silenciado por un gobierno que ya perdió el control de la calle”, finalizaron.
La polémica se desató después de que Arietto compartiera en su cuenta de X (antes Twitter) un video grabado por una concejal de su misma fuerza, en el que se observaban móviles policiales fuera de servicio estacionados en una base del Puente La Noria, en Ingeniero Budge. “Mirá cómo los vecinos de Budge son robados permanentemente mientras la provincia esconde patrulleros y el municipio no arregla las calles ni las luces. Lomas de Zamora es tierra de nadie”, escribió la senadora libertaria.
La respuesta vino de parte del ministro Alonso, quien replicó con dureza a las críticas. En un extenso descargo, Alonso sostuvo que los patrulleros señalados en la publicación “están dados de baja” y a la espera de que ‘el Gobierno nacional autorice su despacho para compactación’, atribuyendo esa situación a “desidia burocrática” de la Nación.
“El profundo desconocimiento que vuelve a demostrar la senadora Arietto… hace necesario aclarar lo evidente”, afirmó el ministro.