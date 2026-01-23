Volver | La Tecla Buenos Aires 23 de enero de 2026 MAR DEL PLATA

Con presencia kicillofista, gremios rechazaron en Mar del Plata la reforma laboral

La jornada, que contó con la participación del ministro provincial Carlos Bianco, hombre de máxima confianza del gobernador Axel Kicillof, apuntó a convocar a la unidad del campo popular en la construcción de un proyecto político alternativo.

