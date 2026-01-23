Apps
Viernes, 23 enero 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
23 de enero de 2026
CONFLICTO SALARIAL

La UTA al borde de un paro de colectivos de hasta 48 horas tras fracasar la negociación salarial

El gremio de choferes se declaró en estado de alerta luego de la postergación de una nueva audiencia y rechazó una oferta del 1% mensual, mientras las empresas advierten una crisis financiera profunda.

La UTA al borde de un paro de colectivos de hasta 48 horas tras fracasar la negociación salarial
Compartir

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) quedó al borde de convocar a un paro de hasta 48 horas en el marco de una negociación salarial que continúa sin avances con las cámaras empresariales. La medida de fuerza podría darse si no hay acuerdo en la audiencia prevista para este viernes.

Se trata de la cuarta reunión entre las partes para definir un aumento. El conflicto se profundizó luego de que la Secretaría de Trabajo decidiera postergar una audiencia que estaba programada para este jueves. 

A pedido de las cámaras empresarias, el encuentro fue reprogramado para el viernes bajo el argumento de garantizar la presencia de una mayor cantidad de directivos, ya que la reunión será de carácter presencial. La decisión generó un fuerte malestar en el gremio, que respondió declarándose en estado de alerta.

Desde la UTA ya habían rechazado una propuesta salarial que contemplaba un incremento de apenas el 1% mensual, al considerarla muy por debajo del nivel inflacionario. Solo en diciembre, el índice de precios fue del 2,8%. En ese contexto, el sindicato calificó la oferta como “una burla” y advirtió que no aceptará que los trabajadores queden “rehenes” de la disputa entre las empresas y el Estado nacional.

Del lado empresario, las cámaras del sector —AAETA, CEAP, CETUBA, CTPBA y CEUTUPBA— plantearon un escenario de fuerte asfixia financiera, donde indicaron que el sistema de transporte enfrenta retrasos en el pago de subsidios y una falta de actualización de los costos operativos, lo que provoca que cerca del 40% de las empresas funcione al borde de la quiebra.

En la misma línea, la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) advirtieron sobre las dificultades para acordar nuevas escalas salariales, sino incluso para cumplir con las vigentes.

“La mayoría de las empresas afiliadas se encuentran con graves dificultades para afrontar salarios como consecuencia de la destrucción de la ecuación económica y financiera del sector”, señalaron desde la entidad.

Hasta el momento, las audiencias anteriores no llegaron a buen puerto. Si la reunión prevista para este viernes vuelve a fracasar, el transporte público podría verse afectado por una nueva medida de fuerza de alcance nacional.

 

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

DECRETO

Qué directores del Banco Provincia tendrán la mitad del mandato por decisión de Kicillof

Dos dirigente del MDF y dos de la oposición permanecerán en la entidad por dos años, mientras que el resto de los directores, los directores asociados y las sindicaturas tienen la silla asegurada hasta el 31 de diciembre de 2029.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Un peso pesado de la Quinta en el tablero de la ambición presidencial de Kicillof

Intendente faltó a su interpelación y estalló la bronca en distrito camporista

Milei y Kicillof bajo presión: cae el respaldo y crece el malestar social en el país

Migraciones: el Gobierno pone al frente a Diego Valenzuela y acalla tensiones internas

Qué directores del Banco Provincia tendrán la mitad del mandato por decisión de Kicillof

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET