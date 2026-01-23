23 de enero de 2026
CONFLICTO SALARIAL
La UTA al borde de un paro de colectivos de hasta 48 horas tras fracasar la negociación salarial
El gremio de choferes se declaró en estado de alerta luego de la postergación de una nueva audiencia y rechazó una oferta del 1% mensual, mientras las empresas advierten una crisis financiera profunda.
La Unión Tranviarios Automotor (UTA) quedó al borde de convocar a un paro de hasta 48 horas en el marco de una negociación salarial que continúa sin avances con las cámaras empresariales. La medida de fuerza podría darse si no hay acuerdo en la audiencia prevista para este viernes.
Se trata de la cuarta reunión entre las partes para definir un aumento. El conflicto se profundizó luego de que la Secretaría de Trabajo decidiera postergar una audiencia que estaba programada para este jueves.
A pedido de las cámaras empresarias, el encuentro fue reprogramado para el viernes bajo el argumento de garantizar la presencia de una mayor cantidad de directivos, ya que la reunión será de carácter presencial. La decisión generó un fuerte malestar en el gremio, que respondió declarándose en estado de alerta.
Desde la UTA ya habían rechazado una propuesta salarial que contemplaba un incremento de apenas el 1% mensual, al considerarla muy por debajo del nivel inflacionario. Solo en diciembre, el índice de precios fue del 2,8%. En ese contexto, el sindicato calificó la oferta como “una burla” y advirtió que no aceptará que los trabajadores queden “rehenes” de la disputa entre las empresas y el Estado nacional.
Del lado empresario, las cámaras del sector —AAETA, CEAP, CETUBA, CTPBA y CEUTUPBA— plantearon un escenario de fuerte asfixia financiera, donde indicaron que el sistema de transporte enfrenta retrasos en el pago de subsidios y una falta de actualización de los costos operativos, lo que provoca que cerca del 40% de las empresas funcione al borde de la quiebra.
En la misma línea, la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) advirtieron sobre las dificultades para acordar nuevas escalas salariales, sino incluso para cumplir con las vigentes.
“La mayoría de las empresas afiliadas se encuentran con graves dificultades para afrontar salarios como consecuencia de la destrucción de la ecuación económica y financiera del sector”, señalaron desde la entidad.
Hasta el momento, las audiencias anteriores no llegaron a buen puerto. Si la reunión prevista para este viernes vuelve a fracasar, el transporte público podría verse afectado por una nueva medida de fuerza de alcance nacional.