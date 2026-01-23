Volver | La Tecla Buenos Aires 23 de enero de 2026 CONFLICTO SALARIAL

La UTA al borde de un paro de colectivos de hasta 48 horas tras fracasar la negociación salarial

El gremio de choferes se declaró en estado de alerta luego de la postergación de una nueva audiencia y rechazó una oferta del 1% mensual, mientras las empresas advierten una crisis financiera profunda.

