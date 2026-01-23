Volver | La Tecla Buenos Aires 23 de enero de 2026 PREOCUPACIÓN

Alarma en municipio radical por posible cierre de la sucursal del Banco Hipotecario

La posible clausura de la filial Tandil de esta institución bancaria en abril generó preocupación entre trabajadores y gremios. El banco se encuentra en un proceso de achique, que incluiría a la sucursal del distrito gobernado por el boina blanca Miguel Lunghi.

