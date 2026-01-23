23 de enero de 2026
PREOCUPACIÓN
Alarma en municipio radical por posible cierre de la sucursal del Banco Hipotecario
La posible clausura de la filial Tandil de esta institución bancaria en abril generó preocupación entre trabajadores y gremios. El banco se encuentra en un proceso de achique, que incluiría a la sucursal del distrito gobernado por el boina blanca Miguel Lunghi.
La posible clausura de la sucursal Tandil del Banco Hipotecario generó preocupación entre trabajadores y referentes gremiales, luego de que directivos de la entidad confirmaran que la institución atraviesa un proceso de reestructuración que podría derivar en el cierre de la dependencia local a partir del mes de abril.
En las últimas horas, refiere El Diario de esa ciudad, directivos de la institución mantuvieron una reunión con el personal, en la que se habló de cambios estructurales y reorganización interna, sin asegurar la continuidad laboral de los seis empleados.
Juan Carri, representante de los trabajadores, explicó que, si bien no hubo una confirmación formal, "la sensación es que la sucursal de Tandil podría cerrar a partir de abril", adelantando que se reunirá con autoridades del banco para defender la continuidad de la oficina local.
El dirigente remarcó además que la sucursal Tandil, en distrito gobernado por el radical Miguel Ángel Lunghi, se encuentra entre las de mejor desempeño del país, con un crecimiento sostenido en los últimos años y un muy buen posicionamiento a nivel nacional. "Si avanzan con el cierre de una sucursal que está bien rankeada y con resultados positivos, preocupa pensar qué puede pasar con otras", señaló.
Desde mediados de 2024 el gobierno nacional anunció o impulsó el cierre de 12 sucursales del banco en todo el país, mencionándose un plan que incluye el cierre de varias sucursales en la provincia de Buenos Aires. En la lista extraoficial aparecen las de Monte Grande (Esteban Echeverría), Moreno y Pergamino, entre otras.