Volver | La Tecla Buenos Aires 23 de enero de 2026 RESULTADO FISCAL

El Bapro le mide el aceite al Gobierno nacional y enciende alertas de cara al 2026

Un informe del Banco Provincia advierte que, pese al superávit primario informado, la capitalización de intereses vuelve deficitario el resultado financiero. Menos ingresos, ajuste social y un escenario más exigente para el año en curso.

