23 de enero de 2026
RESULTADO FISCAL
El Bapro le mide el aceite al Gobierno nacional y enciende alertas de cara al 2026
Un informe del Banco Provincia advierte que, pese al superávit primario informado, la capitalización de intereses vuelve deficitario el resultado financiero. Menos ingresos, ajuste social y un escenario más exigente para el año en curso.
El cierre fiscal de 2025 volvió a poner en discusión la solidez del equilibrio alcanzado por el Gobierno nacional. Según el último informe del Banco Provincia, el Sector Público Nacional terminó el año con un superávit primario equivalente al 1,4% del PBI y un superávit financiero declarado del 0,2%, aunque el análisis técnico de los intereses capitalizados reabre el interrogante sobre el verdadero estado de las cuentas públicas.
Diciembre mostró, como es habitual, un resultado negativo. El pago de aguinaldos a jubilados, pensionados y empleados públicos llevó el déficit primario mensual a $2,9 billones y el financiero a $3,3 billones, un 61% superior al registrado en igual mes de 2024 en términos reales. El rojo de fin de año contrastó con la narrativa oficial de orden fiscal sostenido.
Por el lado de los ingresos, el informe detalla una caída interanual del 7% en diciembre. La baja se explicó tanto por la menor recaudación asociada al comercio exterior como por la contracción de las rentas de la propiedad, que mantienen una dinámica negativa. Se trata de una señal de fragilidad en un contexto de actividad económica que muestra signos de amesetamiento.
El gasto, en tanto, tuvo un comportamiento atípico respecto de los meses previos. Creció 2% interanual en términos reales, impulsado por la regularización de partidas postergadas en noviembre, especialmente en programas sociales, y por un leve repunte de los gastos de capital. Aun así, el nivel de erogaciones se mantiene en mínimos históricos.
En el acumulado del año, el resultado fiscal cumplió con la meta acordada con el FMI, pero quedó por debajo tanto del objetivo autoimpuesto por el Gobierno como del desempeño de 2024. La explicación central es la caída de los recursos en torno a un punto del PBI, impactados de lleno por la eliminación del Impuesto PAIS, que representó una merma cercana al 1,1% del producto.
El ajuste del gasto permitió compensar parcialmente ese bache. El gasto primario se redujo en 0,6 puntos del PBI durante 2025, con una fuerte incidencia de la baja en subsidios económicos y programas sociales. En perspectiva histórica, el recorte es significativo: el gasto primario quedó casi nueve puntos del PBI por debajo del promedio de 2016–2017 y cinco puntos por debajo de 2023.
En el caso de los subsidios, la reducción respondió a una mejora en la cobertura tarifaria tras los aumentos implementados desde la segunda mitad de 2024. Los usuarios residenciales pasaron a cubrir cerca del 60% del costo de generación eléctrica y el promedio total alcanzó el 75%, consolidando un esquema de menor asistencia estatal pese a que los costos de generación no bajaron en la misma proporción.
El ajuste social fue otro de los pilares del resultado fiscal. El congelamiento nominal de bonos y programas derivó en una pérdida del poder adquisitivo del 16% para los jubilados que cobran la mínima respecto de 2023. En el caso de la AUH, el ingreso efectivo apenas creció un 7%, mientras que prestaciones como Progresar o el ex Potenciar Trabajo quedaron muy por debajo de sus niveles reales previos.
El punto más sensible del informe aparece al analizar los intereses de la deuda. Si bien los pagos devengados representaron solo el 1,2% del PBI, el uso intensivo de instrumentos sin cupón —como LECAP y LEFI— trasladó intereses “debajo de la línea”. Al incorporarlos, el resultado financiero pasa a mostrar un déficit cercano a los $35 billones, equivalente al 4,1% del PBI.
Con este telón de fondo, el Banco Provincia advierte que el escenario para 2026 será más desafiante de lo previsto. Con el gasto discrecional en niveles mínimos, salarios reales en retroceso y una actividad estancada, el sostenimiento del resultado fiscal dependerá de mayores ingresos por tarifas, combustibles y eventuales privatizaciones, en un contexto económico sensiblemente más complejo que el del año pasado.