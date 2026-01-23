Volver | La Tecla Municipios 23 de enero de 2026 ENERO CALIENTE

Intendente faltó a su interpelación y estalló la bronca en distrito camporista

El jefe comunal de Suipacha envió a la Secretaria de Salud a la sesión en la que había sido citado para dar explicaciones sobre la situación del hospital municipal. La oposición, en llamas. Qué dijo el Ejecutivo.

