23 de enero de 2026
ENERO CALIENTE
Intendente faltó a su interpelación y estalló la bronca en distrito camporista
El jefe comunal de Suipacha envió a la Secretaria de Salud a la sesión en la que había sido citado para dar explicaciones sobre la situación del hospital municipal. La oposición, en llamas. Qué dijo el Ejecutivo.
El bloque Juntos Somos Potencia lanzó duras críticas al intendente de Suipacha, Juan Luis Mancini (UxP) luego de que éste pegó el faltazo en la sesión del Concejo Deliberante en la que debía ser interpelado por la situación del Hospital Municipal Esteban Iribarne.
La comparecencia del alcalde camporista había sido solicitada por los ediles opositores en relación con la crisis sanitaria que atraviesa el nosocomio local y los efectos de la compleja situación económica que impacta en la ciudad.
En su lugar, el mandamás suipachense envió a Jésica Crudo, quien ocupa el cargo de secretaria de Salud desde hace menos de un mes, lo que fue duramente cuestionado por la oposición. Así, calificaron de irresponsable la actitud del titular del Ejecutivo, acusándolo de evitar rendir cuentas directamente ante los representantes del Legislativo.
En un comunicado difundido tras el hecho, los concejales opositores también expresaron que la gestión de Mancini, en sus dos años de gobierno, ha tenido resultados poco claros y no ha brindado respuestas satisfactorias a los desafíos que enfrenta la localidad.
Réplica oficial
Desde el Ejecutivo municipal salieron a aclarar la polémica generada tras la interpelación realizada en el Concejo Deliberante, luego de que algunos sectores cuestionaran la ausencia del intendente en la sesión.
Según se informó oficialmente, la interpelación fue respondida por la Secretaria de Salud, funcionaria recientemente designada y técnicamente idónea, en función de la naturaleza de las preguntas formuladas. De las once consultas presentadas, nueve estaban vinculadas a la situación actual del sistema sanitario y requerían respuestas estrictamente técnicas, mientras que las restantes podían ser contestadas sin inconvenientes por el área.
Además, señalaron que “no se trató de una ausencia, sino de una decisión institucional acorde al carácter de la interpelación”, y cuestionaron que la oposición haya intentado politizar un tema tan sensible como la salud pública, utilizando una herramienta institucional con fines partidarios.
En ese marco, remarcaron que el reciente cambio de autoridades sanitarias responde a la necesidad de mejorar el funcionamiento del sistema, reconociendo dificultades heredadas y actuales, pero con la convicción de avanzar en soluciones concretas. “Reconocer problemas no es debilidad, es el primer paso para mejorar”, indicaron.
Además, el municipio destacó que durante la actual gestión las atenciones, prestaciones y especialidades médicas crecieron un 36%, en un contexto nacional marcado por fuertes aumentos en insumos, medicamentos y costos operativos. “Los datos son objetivos y verificables”, subrayaron.
Finalmente, desde el Ejecutivo afirmaron que se está implementando un nuevo modelo de gestión sanitaria, orientado a la eficiencia en el uso de los recursos, la transparencia, el ordenamiento del sistema y el fortalecimiento de las prestaciones, con el objetivo de garantizar una mejor atención para los vecinos y vecinas.
“La salud pública requiere responsabilidad, seriedad y trabajo sostenido. No vamos a entrar en especulaciones políticas cuando está en juego un derecho esencial”, concluyeron.