Bastián será sometido a una cirugía por las fracturas de cráneo y le realizarán una traqueotomía

Bastián, el niño de 8 años que resultó gravemente herido tras un violento choque en la zona de médanos de Pinamar, deberá ser sometido a una cirugía de alta complejidad luego de que los médicos confirmaran la existencia de múltiples fracturas en el cráneo. Además, el equipo de salud resolvió practicarle una traqueotomía con el objetivo de garantizar una vía aérea segura y facilitar su asistencia respiratoria.



El menor permanece internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, donde fue trasladado de urgencia luego de recibir las primeras atenciones médicas. Su estado sigue siendo crítico y el pronóstico es reservado, aunque los especialistas destacan que cada paso del tratamiento busca estabilizar sus funciones vitales y reducir riesgos adicionales.



Según el último parte médico, los estudios realizados revelaron lesiones óseas severas en la cabeza, lo que obligó a planificar una intervención quirúrgica para reconstruir y fijar las zonas afectadas del cráneo. El procedimiento incluirá la colocación de placas y elementos de sujeción, y será acompañado por una evaluación permanente de la evolución neurológica del niño.



La decisión de realizar una traqueotomía se tomó luego de constatar dificultades respiratorias que impedían una ventilación adecuada por medios convencionales. Esta práctica permitirá mejorar el control respiratorio y facilitar los cuidados intensivos prolongados que requiere su cuadro clínico.



El accidente ocurrió el pasado 12 de enero, cuando un vehículo utilitario todoterreno en el que viajaba el niño colisionó con una camioneta en un sector de médanos frecuentado por turistas. El impacto provocó heridas de extrema gravedad, lo que motivó un operativo sanitario de urgencia y su posterior derivación en helicóptero a un centro de mayor complejidad.



La Justicia continúa avanzando con la investigación del siniestro para establecer responsabilidades y determinar si se cumplieron las medidas de seguridad correspondientes al momento del accidente.