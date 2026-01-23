Volver | La Tecla Buenos Aires 23 de enero de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Un peso pesado de la Quinta en el tablero de la ambición presidencial de Kicillof

Entre visitas furtivas a museos, una gestión provincial asediada por reclamos de salud y seguridad, y una interna feroz que fractura al peronismo local, el mandatario bonaerense redefine su vínculo con "La Feliz" priorizando la construcción nacional de cara a 2027 por sobre el conflicto territorial directo.

