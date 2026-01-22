Sueños imperiales: diputado libertario calificó a Uruguay como una provincia argentina

PERONISMO BONAERENSE Hernán Sánchez

Terminó la novela del padrón y se intensifica la rosca por las autoridades del PJ Luego que circulara un listado de afiliados trucho, la Junta Electoral del Partido Justicialista de la Provincia oficializq este hueves el padrón. Ahora los apoderados distritales podrán solicitar el corte de sus distritos. Mientras tanto, se mantiene la tensión interna y se vienen dos semanas clave para dirimir si hay acuerdo por las autoriades provinciales o no.