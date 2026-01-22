Apps
Buenos Aires
22 de enero de 2026
HACIENDO AMIGOS

Sueños imperiales: diputado libertario calificó a Uruguay como una provincia argentina

El jefe de la bancada de La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense, Agustín Romo, respondió a una foto publicada por Emiliano Brancciari, cantante de la banda No te Va a Gustar, quien mostró un tatuaje del pañuelo de las Madres de Plaza de Mayo.

Sueños imperiales: diputado libertario calificó a Uruguay como una provincia argentina
Compartir

Una gigantesca polémica en redes sociales tuvo como protagonista al presidente del bloque de diputados provinciales de La Libertad Avanza, Agustín Romo, tras calificar a Uruguay como una provincia argentina, y aludir a una posible anexión al "Gran Imperio Argentino".

Todo comenzó con una foto posteada por Emiliano Brancciari, vocalista de la banda No Te Va Gustar (NTVG), quien publicó una foto mostrando un tatuaje que se había hecho con el icónico pañuelo de las Madres de Plaza de Mayo.

En la publicación, el músico aseguró: "Así bloqueo y silencio Negacionistas con ganas. Buen martes y mucho amor para el resto". Seguro de que el cantante era de nacionalidad uruguaya, el referente de Las Fuerzas del Cielo respondió: “Lo bueno es que se reconocen una provincia nuestra, tema a solucionar en el futuro, con el avance del Glorioso Imperio Argentino”.

Tras el aluvión de mensajes, muchos de los cuales le aclararon al legislador que Brancciari era argentino nacionalizado uruguayo, Romo insistió en su postura crítica: “Ah, este es argentino. Bueno, la banda es de la provincia de Uruguay”, lanzó.

Buenos Aires

