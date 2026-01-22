Consumo a la baja: la venta en supermercados registró la peor caída desde 2023

REORDENAMIENTO

Kicillof puso el gancho y oficializó a los miembros del Consejo General de Educación A través del Decreto 10/26, el gobierno bonaerense confirmó a los nuevos integrantes del Consejo educativo de la Provincia. Estos cambios estuvieron incluidos en las negociaciones por el Presupuesto 2026 y el endeudamiento