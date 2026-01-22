22 de enero de 2026
REORDENAMIENTO
Kicillof puso el gancho y oficializó a los miembros del Consejo General de Educación
A través del Decreto 10/26, el gobierno bonaerense confirmó a los nuevos integrantes del Consejo educativo de la Provincia. Estos cambios estuvieron incluidos en las negociaciones por el Presupuesto 2026 y el endeudamiento
El gobernador bonaerense Axel Kicillof avanzó con una reconfiguración clave dentro de la estructura educativa de la provincia de Buenos Aires luego de que fuese negociado en la Legislatura bonaerense en el marco del tratamiento del Presupuesto 2026, la ley Fiscal Impositiva y el endeudamiento solicitado por el Ejecutivo.
A través del decreto 10/26, que lleva las firmas del propio Kicillof y del ministro de Gobierno Carlos Bianco, el Poder Ejecutivo dispuso cambios en el Consejo General de y Educación, un órgano central en el esquema de asesoramiento de la Dirección General que tiene un rol estratégico en la definición de políticas educativas.
La medida se apoya en el acuerdo otorgado por la Honorable Cámara de Diputados bonaerense durante la sesión del 3 de diciembre de 2025, tal como lo establece la Constitución provincial y la Ley de Educación N° 13.688. Con ese aval legislativo, el Ejecutivo quedó habilitado para avanzar en la designación de los nuevos consejeros y en el cese de quienes cumplieron su mandato.
En ese marco, el decreto dispone la salida de seis integrantes que habían sido nombrados en 2022 y que no continuarán en sus funciones. Se trata de Mariana Judit Galarza, Diego Miguel Di Salvo, Diego Julio Martínez, Natalia Quintana, Renato Matías Lobos y Néstor Raúl Carasa, quienes finalizaron su período conforme a los plazos previstos por la normativa vigente.
En paralelo, el texto oficial establece la designación de diez nuevos miembros que pasarán a integrar el Consejo General de Cultura y Educación. La nómina incluye a Aldana Julieta Ahumada (PRO), Carlos Nicolás Bonino (UCR), Silvio Adrián Maffeo (UP), Josefina Mendoza (UCR), Maira Rocío Ricciardeli (UC), Graciela María Salvador (FEB), César Daniel Valicenti (UP), Marcelo Zarlenga (SUTEBA), Graciela Edith Veneciano (FEB) y Graciela Concepción Ramundo (SUTEBA).
Desde el Ejecutivo remarcaron que el Consejo General es un ámbito de asesoramiento que acompaña la gestión del sistema educativo provincial, y que está presidido por el o la titular de la Dirección General de Cultura y Educación. La renovación de sus integrantes apunta a aggiornar miradas y fortalecer el acompañamiento técnico y político de las decisiones que se toman en materia educativa.
La recomposición del Consejo General se inscribe, además, en una serie de decisiones que el Ejecutivo viene tomando para ordenar y actualizar distintos organismos del Estado provincial, siempre bajo el paraguas del respaldo legislativo requerido por la Constitución. Un gesto político y administrativo que busca darle continuidad y respaldo formal a la gestión educativa en la provincia más poblada del país.