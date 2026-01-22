22 de enero de 2026
EN LAS REDES
"¿Gestión o joda?": feroz embestida del oficialismo marplatense contra Kicillof por un "gasto obsceno"
El PRO local denunció que la gestión provincial destinó más de 2.300 millones de pesos a las estructuras de recreación en Miramar y Villa Gesell. En medio de una temporada de alta tensión política, el oficialismo de General Pueyrredon cuestionó las prioridades presupuestarias del gobernador y calificó la inversión como "el balneario más caro de toda la costa".
La tensión política entre el municipio de General Pueyrredon y la gobernación de Axel Kicillof alcanzó un nuevo pico de intensidad en plena temporada estival. El oficialismo local, a través de una fuerte denuncia pública, puso la lupa sobre el manejo de los recursos provinciales, señalando una contradicción flagrante entre el discurso de austeridad bonaerense y el despliegue de gastos millonarios en la zona costera. El eje del conflicto estalló tras la difusión de un descargo del concejal Julián Bussetti (PRO), quien expuso cifras que calificó como una falta de respeto a los contribuyentes en un contexto de crisis económica profunda.
De acuerdo con la denuncia del edil, la administración provincial destinó una suma superior a los 2.300 millones de pesos para el montaje de estructuras recreativas en las playas de Miramar y Villa Gesell. Bussetti fue tajante al desglosar el costo operativo de estas instalaciones, asegurando que la inversión equivale a pagar unos 23 millones de pesos por cada sombrilla. Para el legislador marplatense, estas cifras representan "el balneario más caro de toda la costa atlántica", financiado íntegramente con impuestos, mientras desde La Plata se insiste en que "no hay plata" para cubrir otras necesidades básicas de la provincia.
La crítica del oficialismo de Mar del Plata apunta directamente a las prioridades de la gestión de Kicillof. Bussetti señaló que, mientras se destinan fondos multimillonarios a estas áreas de descanso veraniego, existen falencias críticas en servicios esenciales que afectan directamente a la población. "Después lloran ajuste, pero acá está la plata que falta en los patrulleros o en los hospitales públicos", fustigó el concejal, contrastando la imagen de las estructuras de playa con el estado de la seguridad y la salud en el territorio bonaerense. En su visión, este despliegue de recursos no es más que una "joda con la nuestra" en un momento donde la austeridad debería ser la norma.
El enfrentamiento discursivo también apuntó contra uno de los pilares del relato oficialista. El concejal ironizó sobre el concepto de "Estado presente" que suele utilizar la gestión provincial, redefiniéndolo como un "Estado presente en la reposera". Según el planteo del oficialismo local, este nivel de gasto resulta "obsceno" y alejado de la realidad de los bonaerenses que sufren el impacto de la inflación y el deterioro de la infraestructura pública. Con la temporada de enero a pleno, el cruce de acusaciones deja en claro que la disputa por el manejo de los fondos públicos será el tema central de la agenda política durante todo el verano.