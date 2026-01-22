Volver | La Tecla Buenos Aires 22 de enero de 2026 DUALIDAD

Kicillof en modo campaña: actos presidenciales mientras Buenos Aires se ahoga en deudas

El gobernador bonaerense impulsa su lanzamiento nacional a través del Movimiento Derecho al Futuro, pero la provincia acumula déficits millonarios, pagos atrasados a proveedores y compras cuestionables, en un contexto de recortes nacionales y mala administración local.

Compartir