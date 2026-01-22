Florianópolis en alerta: superan los 10.600 casos de gastroenteritis y varias playas con tramos contaminados

El estado de Santa Catarina registra 10.649 casos de enfermedades diarreicas agudas desde el inicio del año hasta el 15 de enero. De esta manera, las autoridades detectaron contaminación por Escherichia coli en tramos específicos de playas populares, recomendando evitar el baño en zonas cercanas a desembocaduras de ríos, canales y drenajes, especialmente tras lluvias intensas.



Miles de turistas argentinos extremaron precauciones para no arruinar sus vacaciones.



Según datos oficiales del Ministerio de Salud brasileño y el sistema de monitoreo de enfermedades diarreicas agudas (SIVEP-DDA), hasta el 15 de enero se notificaron 10.649 casos en la región, caracterizados por tres o más episodios de diarrea en 24 horas, acompañados en muchos casos de vómitos, fiebre, náuseas y dolor abdominal tipo cólico.



El brote, aunque dentro de los patrones estacionales esperados por las altas temperaturas y la masiva concurrencia veraniega, se asocia principalmente a contaminación fecal en el agua, detectada a través de altos niveles de Escherichia coli (E. coli), bacteria indicadora de posible presencia de otros patógenos intestinales. Expertos explicaron que la Escherichia coli es una bacteria que vive normalmente en el intestino de las personas y de muchos animales, pero cepas específicas pueden producir toxinas o adherirse al intestino y causar daño. Su detección significa contaminación fecal reciente y representa una alerta sanitaria, aunque no siempre es la causa directa de la enfermedad.



El Instituto de Medio Ambiente de Santa Catarina (IMA) publicó el Informe de Balneabilidad Nº10 de la temporada 2025/2026 el 16 de enero, revelando que de 260 puntos monitoreados en playas del estado, un 34,23 % resultaron no aptos para el baño según la Resolución CONAMA Nº 274/2000. En Florianópolis, de 88 puntos analizados, 29 fueron clasificados como impropios, mientras que 59 permanecen aptos.



Las zonas recomendadas para evitar el baño incluyen tramos puntuales de playas muy concurridas por turistas, sobre todo argentinos: Canasvieiras frente a la Rua Acary Margarida, Ingleses frente a Rua da Igreja, Rua Ruth Pereira/Rua do Siri y la foz del río Capivari, Lagoa da Conceição en áreas próximas a trapiches, accesos al río y zonas con escasa renovación de agua, Joaquina, Beira-Mar Norte y Ponta das Canas en tramos aislados cerca de ríos, canales o drenajes pluviales. También se mencionan advertencias en localidades cercanas como Bombas, Bombinhas, Zimbros, Canto Grande y Camboriú (Pontal Norte y Lagoa de Taquaras). Las autoridades enfatizan que el riesgo aumenta 24 a 48 horas después de lluvias intensas, por el arrastre de contaminantes desde zonas urbanas hacia el mar.



Para prevenir contagios, las recomendaciones oficiales incluyen usar solo agua potable o embotellada para beber, lavar dientes, frutas y preparar bebidas; hervir el agua si es necesario; extremar la higiene de manos; evitar ingerir agua de mar o de red en sectores dudosos; y optar por alimentos bien cocidos, frutas peladas y verduras lavadas adecuadamente. En adultos sanos, los cuadros suelen ser autolimitados con hidratación y reposo, aunque niños pequeños, adultos mayores e inmunocomprometidos enfrentan mayor riesgo de complicaciones.