Volver | La Tecla Buenos Aires 22 de enero de 2026 FINANZAS PROVINCIALES

La Provincia avanzó con la emisión de letras y fijó el primer esquema financiero anual

La Tesorería General oficializó la emision de letras 2026 mediante una resolución que establece montos, plazos y condiciones para cubrir necesidades estacionales de caja. La medida fija el marco operativo del primer tramo del programa financiero bonaerense y habilita licitaciones con distintos vencimientos.

Compartir