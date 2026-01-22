22 de enero de 2026
FINANZAS PROVINCIALES
La Provincia avanzó con la emisión de letras y fijó el primer esquema financiero anual
La Tesorería General oficializó la emision de letras 2026 mediante una resolución que establece montos, plazos y condiciones para cubrir necesidades estacionales de caja. La medida fija el marco operativo del primer tramo del programa financiero bonaerense y habilita licitaciones con distintos vencimientos.
La Provincia de Buenos Aires formalizó la emision de letras 2026 tras la aprobación de los términos y condiciones para el primer tramo del programa financiero anual. La medida fue instrumentada por la Tesorería General y se apoya en las facultades otorgadas por la Ley de Presupuesto vigente y normas complementarias.
La resolución establece que las Letras del Tesoro tienen como objetivo atender deficiencias estacionales de caja, dentro de los límites autorizados por la Legislatura. Para el ejercicio 2026, el monto máximo habilitado alcanza el equivalente a 250 millones de dólares, conforme a lo fijado por la normativa presupuestaria.
El programa general de financiamiento aprobado contempla emisiones por hasta 550 millones de dólares o su equivalente en pesos. En ese marco, el Ministerio de Economía definió las condiciones financieras específicas del primer tramo, con montos, plazos y modalidades de colocación previamente comunicadas al mercado.
El proceso licitatorio se llevó adelante el 20 de enero a través del Mercado Abierto Electrónico, utilizando el sistema SIOPEL. Allí se recibieron las ofertas, se determinó la variable de corte y se confeccionó el listado de preadjudicación, bajo la coordinación de la Subsecretaría de Finanzas.
La Tesorería confirmó que las emisiones adjudicadas se encuentran dentro de los topes legales vigentes y que los instrumentos cuentan con garantía sobre recursos de coparticipación federal. Además, los certificados globales serán depositados en la Caja de Valores, conforme al régimen de depósito colectivo.
Emision de letras 2026
El primer instrumento autorizado corresponde a Letras del Tesoro en pesos a descuento con vencimiento el 20 de febrero de 2026. El monto total asciende a 176.069 millones de pesos y el plazo es de 29 días, con amortización íntegra al vencimiento y colocación mediante licitación pública.
A su vez, se dispuso la emisión de Letras con vencimiento el 19 de marzo de 2026 por un total de 73.622 millones de pesos. En este caso, el plazo es de 56 días y se mantiene el esquema de subasta holandesa de precio único, con posibilidad de integración en efectivo o en especie.
Finalmente, el esquema incluye una tercera serie con vencimiento el 23 de abril de 2026, por 17.463 millones de pesos y un plazo de 91 días. Los gastos y comisiones derivados de estas operaciones serán imputados al Presupuesto General vigente, dentro del área de servicios de la deuda pública.