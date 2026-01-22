22 de enero de 2026
BOLETIN
Es oficial: Susana González quedó al frente del Puerto La Plata, un triunfo estratégico del MDF
Tras la renuncia de Lojo, Susana González, dirigente cercana a Mario Secco, asumirá el cargo de presidenta del consorcio portuario en la capital bonaerense.
La dirigente de Ensenada y exlegisladora provincial Susana González fue designada como presidente del consorcio de gestión del Puerto La Plata. Su desembarco en la terminal portuaria se dio tras la renuncia de José María Lojo y fue oficializada este jueves con la publicación del Decreto 11/26 firmado por Axel Kicillof. Ahora falta el Astillero Río Santiago (ARS).
Según la norma, la renuncia del ingeniero Lojo a la presidencia del puerto entró en vigencia el 11 de diciembre del año pasado. Desde ese mismo día hicieron efectivo el nombramiento de González como integrante del directorio del consorcio de gestión del puerto ocupando la presidencia del organismo.
En los hechos, la dirigente ya estaba ejerciendo y manteniendo reuniones desde mediados del mes pasado. En ese sentido, hoy solo se cumplió con el trámite legal de su designación, cosa que todavía no pasa con el ARS, la otra gran instituciones provincial radicada en suelo ensenadense.
La dirigente de Ensenada fue electa en 2017 con la boleta de Unidad Ciudadana por la Tercera sección electoral que encabezó María Laura Ramírez. La dirigente del Frente Grande fue reelecta en 2021 bajo el sello del Frente de Todos. En dicha ocasión ocupó el segundo lugar de la lista que encabezó el exintendente de Almirante Brown y actual diputado bonaerense, Mariano Cascallares.
Susana González es abogada recibida de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y también tuvo un paso por la secretaría de Seguridad del municipio de Ensenada antes de su desembarco en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. La dirigente responde directamente a Mario Secco, uno de los intendentes más cercanos al gobernador bonaerense Axel Kicillof.