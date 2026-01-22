Volver | La Tecla Buenos Aires 22 de enero de 2026 BOLETIN

Es oficial: Susana González quedó al frente del Puerto La Plata, un triunfo estratégico del MDF

Tras la renuncia de Lojo, Susana González, dirigente cercana a Mario Secco, asumirá el cargo de presidenta del consorcio portuario en la capital bonaerense.

