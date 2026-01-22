Apps
Jueves, 22 enero 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
22 de enero de 2026
LA TECLA MAR DEL PLATA

El Régimen de Incentivos manda y el modelo de ciudad se posterga

Con prórrogas, excepciones y compensaciones postergadas, el Régimen de Incentivos a la Construcción se consolida como una de las herramientas de poder más influyentes de la política local. Mientras el modelo de ciudad sigue sin discutirse, el sector inmobiliario logró extender beneficios y blindar su protagonismo hasta 2027.

El Régimen de Incentivos manda y el modelo de ciudad se posterga
Compartir

 

El ladrillo es una de las columnas vertebrales del poder local y logró atravesar sin sobresaltos el recambio político en la Municipalidad. Lo que fue una bandera de gestión de Guillermo Montenegro se mantiene firme durante el interinato: el Régimen de Incentivos a la Construcción sigue vigente y ya tiene horizonte temporal hasta septiembre de 2027, entre prórrogas sucesivas, beneficios ampliados y una relación aceitada con el sector privado.

 La continuidad del esquema incluyó la extensión de los incrementos transitorios de indicadores urbanísticos en zonas de densidad media y alta, desde áreas residenciales hasta corredores comerciales. En los hechos, la flexibilización del Código de Ordenamiento Territorial se tradujo en una multiplicación de proyectos que avanzaron por la vía de la excepción, saturando las comisiones del Concejo y consolidando una lógica donde la norma quedó subordinada a la negociación caso por caso.

El Régimen nació en 2021, en pleno parate pandémico, con el discurso de sostener empleo y reactivar una actividad estratégica. Aquella herramienta de emergencia habilitaba mayor capacidad constructiva y alturas excepcionales para emprendimientos iniciados antes de la crisis sanitaria. Con el correr del tiempo, lo transitorio se volvió permanente y el incentivo dejó de ser un salvataje coyuntural para convertirse en el principal motor del desarrollo urbano —y del negocio inmobiliario— en Mar del Plata.

En ese esquema hay un faltante que se repite año tras año: las compensaciones urbanísticas. La ordenanza que debía equilibrar los beneficios otorgados al sector privado volvió a quedar en suspenso, ahora con aplicación recién prevista para 2026. Mientras tanto, el saldo es claro: más metros edificados, más expedientes aprobados y menos debate de fondo sobre el modelo de ciudad. La discusión que asoma en el Concejo ya no es solo normativa: es política. Y, una vez más, la construcción busca asegurarse centralidad en la nueva etapa del poder local.

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

RUMBO AL 15M

PJ PBA: publicaron el padrón para las elecciones y se calienta la escena peronista

Con el padrón electoral ya publicado y disponible, el proceso interno del Partido Justicialista bonaerense entró en una fase decisiva. Mientras persiste la incógnita sobre si habrá lista de unidad o elecciones internas, la oficialización del listado de afiliados aceleró la pulseada política entre los dos principales espacios en disputa.

NOTICIAS MÁS VISTAS

La Justicia ordenó embargar cuentas bancarias de un municipio bonaerense

Tras la rosca por el Endeudamiento, Kicillof oficializó la nueva conducción del Bapro

El MDF buscará la gobernación en 2027 y ya tiene sus cuatro alfiles para competir

PJ PBA: publicaron el padrón para las elecciones y se calienta la escena peronista

Arietto publicó un video de patrulleros en mal estado y Alonso la dejó pedaleando

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET