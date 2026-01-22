22 de enero de 2026
CODIGO UNICO DE DISTRIBUCION
El cálculo que abre una discusión
La fórmula por la cual se determina el porcentaje de reparto de la coparticipación que le toca a cada municipio vuelve a estar bajo la lupa. Los distitos que pierden piden cambios y hay debate
La publicación del nuevo Coeficiente Único de Distribución (CUD), por el cual se reparte la Coparticipación hacia los municipios, volvió a abrir la polémica acerca de la fórmula que se usa para determinar dicho coeficiente. Voces del oficialismo y de la oposición expresaron la necesidad de modificar el modo en que se distribuye el dinero. Una discusión que algunos buscarán plantear en la Legislatura, con el objetivo de modificar las leyes 10.559 y 10.820, rectoras del cálculo que anualmente hace el ministerio de Economía. También los intendentes intentarán llevar propuestas para que, por lo menos, tengan un período de discusión con las autoridades provinciales antes que quede el número definitivo. Aseguran que hay variables que desconocen.
En la última década, el CUD creció más del 141% en Escobar y se redujo el 18% en Merlo, distrito que sufre una disminución desde hace 8 años de manera consecutiva. Si vamos al interior, aunque este año bajó 1% Alberti es el que más subió (80%) entre 2016 y 2026 mientras que Arrecifes perdió el 26%. Los ejemplos toman los extremos del informe elaborado por PPA Consultora acerca de la evolución del CUD. Merlo tiene casi el doble de población que Escobar y eso le permite mantener un coeficiente mayor, por lo que recibe más dinero, pero no quita que la pérdida sea sustancial. En el caso de Alberti y Arrecifes, tienen prácticamente la misma superficie y el distrito de la Segunda sección casi triplica en población al de la Cuarta, pero el coeficiente es muy similar.
Estos comparativos podrían hacerse con cada uno de los distritos. La razón que inclina la balanza sobre quiénes se ven beneficiados o perjudicados cada año está en las estadísticas del ministerio de Salud sobre la atención en los municipios. El 37% de la masa coparticipable a las comunas se distribuye según esas estadísticas (ver recuadro), y son clave para la determinación del Coeficiente de Distribución. Es la variable que más cambia, ya que la superficie es siempre la misma; la población proyectada, salvo excepciones, se modifica poco; y las transferencias del Decreto-Ley 9.347/79 tampoco se alteran.
El intendente vecinalista de Chivilcoy, Guillermo Britos, alzó la voz luego de que su distrito perdiera el 1,66% de recursos coparticipables. “A mí me bajan la coparticipación por Salud y no pasa lo mismo con otros municipios que son los que me mandan los pacientes”, se quejó en declaraciones a Radio Fiesta de Bragado.
“Nosotros tenemos un sistema de salud que recibe como si fuera un hospital regional, con especialidades que en otros municipios no hay. Entonces, vienen muchos habitantes de otras localidades. Las localidades de Veinticinco de Mayo que están sobre la ruta 30 vienen acá, las de Chacabuco que están sobre la ruta 51 vienen acá, y todo lo complejo de Alberti y Suipacha viene acá”, dijo.
Por ley, ningún municipio puede perder más del 5% del CUD interanual durante dos períodos consecutivos, ni más de 2,5% en los siguientes dos años. Parece poco, no lo es cuando la merma se mantiene durante varios ejercicios, como el caso de Merlo (8 años), General Pueyrredón y General Alvear (7). Como también es sustancial el beneficio para aquellos que acumulan subas consecutivas como Magdalena (15 años), Lomas de Zamora (8) o La Plata (7), siempre de acuerdo a los datos de la consultora conducida por el economista Joaquín Verón.
En este contexto, ya hay propuestas en danza y otras en vías de elaboración, que van desde hacerle modificaciones a la fórmula actual, pasando por ámbitos de revisión antes que se determine el número final, hasta directamente la eliminación del CUD, como plantea el senador libertario Matías de Urraza.
En diciembre, el senador Marcelo Leguizamón (Hechos) presentó un proyecto de ley para que se cree un Mecanismo de Control y Verificación del Coeficiente, conformado por un representante del Tribunal de Cuentas, uno de la Contaduría General y dos legisladores integrantes de la Comisión de Presupuesto de ambas Cámaras. Exige, además, que antes del fin de cada año el ministerio de Economía publique la metodología del cálculo, coeficientes preliminares y definitivos, y fuentes estadísticas en las que se basa para la ecuación. El paso siguiente habilita a los municipios a realizar reclamos sobre el cómputo del CUD ante la mencionada comisión, en los 15 días hábiles posteriores a la publicación.
Este es un reclamo de los jefes comunales, que en muchos casos aseguran no saber de dónde se sacan los datos que llevan a elaborar la tabla final. De hecho, hay charlas entre los intendentes para ver de qué manera pueden tener previsibilidad y para forzar un ámbito de discusión donde puedan hacer observaciones sobre el cálculo. “Debemos encontrar la forma para que los municipios, sobre todo los del interior -que son Provincia dependientes porque el 80% de su presupuesto es por Coparticipación-, no pierdan cada vez más recursos. En el 2025 la pasamos mal y 2026 va a ser otro año difícil”, clamó un intendente de zona rural.
También los Concejos Deliberantes se hacen eco. En Mar del Plata, el bloque UCR+Nuevos Aires presentó un proyecto de comunicación y resolución para que el Gobierno explique cuáles son las fuentes de información utilizadas para la obtención de los datos que hicieron reducir el índice 0,13%, y que lleva al municipio a tener una disminución constante durante 7 años.
Cada vez que el CUD sale publicado se abre la polémica, pero ahora la política parece estar más decidida a avanzar en un cambio, aunque no será fácil consensuar los alcances de la modificación, y mucho menos contentar a todos.
"Queremos municipios autónomos, libres, que compitan entre si"
Matías de Urraza, senador de La Libertad Avanza, es el encargado del espacio para elaborar un proyecto de ley que cambie el modo de distribución de recursos. En ese sentido, plantea una jugada que el propio legislador califica como “una propuesta fuerte, pero que daría autonomía real a los municipios”.
La iniciativa busca que directamente se elimine el CUD, “pero para poder hacerlo los intendentes tienen que poder administrar por sí solos determinados impuestos, que es lo que estamos trabajando con el equipo”, aseguró. “En principio, serían algunos impuestos patrimoniales, como por ejemplo las patentes, que ahora se municipalizan a los diez años y se podría ir a cinco años e ir transfiriéndolas de manera progresiva para que queden en los municipios. También hay algunas percepciones de Ingresos Brutos que podrían quedar en cabeza de los municipios”, agregó.
“Estamos viendo alternativas para que esa porción que hoy se coparticipa no se coparticipe más y la administren directamente los intendentes. Queremos municipios autónomos, libres, que compitan entre sí. Cuando los municipios compiten entre sí, atraen inversiones, se desarrollan y progresan más rápido”, concluyó De Urraza.
Los recursos que se coparticipan y cómo se reparte el CUD
La ley 10.559 establece, en su artículo 1º (modificado por la ley 10.752), que las Municipalidades recibirán en concepto de coparticipación el 16,14% del total de ingresos que percibe la Provincia en concepto de impuestos sobre los Ingresos Brutos, Inmobiliario Urbano, Automotores, Sellos, Tasas Retributivas de Servicios y Coparticipación Federal de Impuestos.
El importe resultante de la aplicación de dicho porcentaje se distribuye así:
A El 58% entre todas las Municipalidades de acuerdo a lo siguiente:
1. El 62% en proporción directa a la población.
2. El 23% en forma proporcional a la inversa de la capacidad tributaria "per cápita", ponderada por la población.
3. El 15% en proporción directa a la superficie del Partido.
B El 37% entre las Municipalidades que posean establecimientos oficiales para la atención de la salud -con o sin internación- (ver ley 10.880).
C El 5% entre las Municipalidades que cubrieran servicios o funciones transferidas por aplicación del Decreto-Ley 9.347/79 y sus modificatorias.
Por su parte, la Ley 10.820 puso en números los coeficientes de distribución del 37% previsto en el artículo 1º Inciso b) de la Ley 10.559, que se elaboran en función de los parámetros indicados a continuación:
A El 35% en proporción directa al producto resultante de computar el número de camas disponibles, el perfil de complejidad y, el porcentaje ocupacional de camas de los establecimientos con internación de cada partido.
B El 25% en proporción directa al número de consultas médicas registradas en los establecimientos -con o sin internación- de cada partido.
C El 10% en proporción directa al número de egresos registrados en los establecimientos con internación.
D El 20 % en proporción directa al número de pacientes-días registrados en los establecimientos con internación.
El peso de la atención de la salud de las comunas
Si se desglosara completamente, por cada 100 pesos que coparticipa la Provincia, 36 son por población; 13,3 por inversa de la capacidad tributaria; 8,7 por superficie, 13 por la resultante de camas disponibles, perfil de complejidad y porcentaje de ocupación; 9,3 por consultas médicas; 3,7 por egresos hospitalarios; 7,4 por número de pacientes-día; 3,7 por número de establecimientos sin internación; y 4,9 por Decreto-Ley 9.347/79.
El peso de la atención de la salud es clave para la determinación del CUD cada año, y lo que genera más tensiones entre los propios distritos, que llegan hasta denuncias de alteración de datos por parte de los municipios para verse beneficiados en la distribución de los recursos provinciales.
"Hace falta un período para que los municipios puedan discutir"
Fernando Bouvier (PRO) es el intendente de Arrecifes, distrito que en los últimos diez años disminuyó el CUD en un 26,27%. “Fue muy importante la pérdida que hubo, sobre todo en la gestión 2015-2023 (mandato de Javier Olaeta). Nosotros en 2024 lo mantuvimos, en el 2025 subimos un porcentaje y este año bajamos 0,57%”, aseguró el alcalde en diálogo con
La Tecla.
Bouvier destacó que lo relacionado a la salud pública es lo que más modifica el CUD y que, a pesar de haber subido en varios indicadores, hubo uno negativo, los “pacientes-día”, lo que impactó en el resultado final. Arrrecifes tiene un solo efector de salud, el hospital municipal, más ocho CAPS.
“Ese 0,57% que perdemos este año representa para el municipio de 5 a 6 millones de pesos por mes, sólo por coparticipación, porque después hay otros fondos que también se distribuyen por CUD. De hecho, del nuevo endeudamiento, que tiene un fondo para las municipalidades, el 70% de ese fondo es repartido de acuerdo al CUD, con lo cual también vamos a perder ahí”, comentó el intendente, para quien “hay que trabajar y ver dónde se puede mejorar”.
Bouvier reclamó que “hay indicadores que no se pueden analizar porque no hay un período para discutir los números”. En ese sentido, reiteró “que haría falta un período, una vez terminado el informe, para que los municipios puedan sentarse y discutir, para que te digan ‘vos perdiste porque tuviste más o menos internaciones` o lo que sea. Si no te dicen dónde tenés que trabajar para revertir la situación vamos a seguir con la baja”.
A la vez, consideró importante “trabajar en otra forma de reparto y que haya otros indicadores. Por ejemplo, los ingresos per cápita de los municipios, que también habría que tenerlos en cuenta, porque no es lo mismo el ingreso per cápita de Arrecifes, donde no hay ninguna empresa grande, que el de Capitán Sarmiento, que tiene un frigorífico donde trabajan mil personas, o Salto, que tiene industria multinacional”.
“El único cambio virtuoso podría darse descentralizando más”
-¿Por qué Merlo ha perdido porcentaje del CUD durante ocho años consecutivos?
-En primer lugar, cuando me hice cargo del municipio, encontré que durante años muchas de las prestaciones informadas desde Salud, que influyen sobre la coparticipación, eran bastante dudosas; y por otro lado esos parámetros son variables, no sólo dentro de un municipio, sino en los 135 distritos, y eso determina el porcentaje de reparto del total. Es decir que las variaciones de otros municipios influyen sobre los porcentajes del resto.
-Los efectores de salud son un punto clave para el cálculo ¿Cómo está Merlo en ese sentido?
-Sí, claro, es el parámetro más importante, ya que la extensión territorial y la población son estables y por ello las prestaciones de salud determinan cualquier alza o baja. Merlo está bien en ese sentido, pero se puede mejorar, ya que tenemos algún déficit en la carga de prestaciones.
-¿Tiene pensada alguna medida para revertir esta tendencia?
-Estamos trabajando en mejorar la carga de las prestaciones que realizamos y en mejorar las prestaciones con impacto en la materia. Eso es lo que está a mi alcance, ya que cualquier otro cambio requiere de una ley provincial.
-¿Se debe cambiar la fórmula de calcular el CUD?
-Es un tema delicado y difícil, que debe estudiarse con mucho detenimiento, porque los cambios que beneficien a algunos pueden perjudicar a otros. El único cambio virtuoso posible podría darse descentralizando más y con mejores recursos hacia los todos los municipios, sobre todo a aquellos en los cuales se beneficien la mayor cantidad de ciudadanos.
-¿Entonces, se soluciona con más descentralización de recursos a los municipios?
-Sí, por supuesto que sí. Hace ya mucho que se está dando un proceso en el que la Nación, y en algunos períodos también la Provincia -como sucedió entre 2015 y 2019-, descentralizan problemáticas, misiones y funciones hacia los municipios generando nuevas responsabilidades y costos, pero no los recursos para hacerles frente. Los municipios han dejado de ocuparse solo del alumbrado, barrido y limpieza históricos y hoy atienden múltiples temáticas, que son responsabilidad de Estados superiores, con los mismos recursos de siempre. Eso dificulta el desarrollo de las ciudades y sus vecinos.