21 de enero de 2026
RUMBO AL 15M
Junta electoral del PJ bonaerense: aprobaron el padrón para las elecciones
Mientras continúan con la junta de avales, el peronismo bonaerense tuvo una nueva reunión en el marco de su recambio de autoridades previsto para el 15 de marzo. La Junta presidida por Leonardo Nardini dio el visto bueno y se publicará en los próximos días. Hubo pocas afiliaciones nuevas, algunas de ellas no avaladas por la justicia.
A la espera de conocer si habrá lista de unidad o elecciones internas y mientras los dos espacios siguen juntando avales, la Junta Electoral del PJ Bonaerense mantuvo un nuevo encuentro para cumplir con el cronograma electoral definido en encuentros anteriores. Desde la confirmación de la fecha para el recambio de autoridades partidarias, tanto La Cámpora como el Movimiento Derecho a Futuro juegan sus fichas para mostrar su poderío.
La reunión estaba prevista para la jornada del martes, pero debió ser suspendida en el marco de las tensas relaciones entre las partes. La junta, presidida por el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, reunió a todos los integrantes en medio de la confección del padrón electoral que se utilizará en la contienda partidaria.
Desde el seno de la reunión le confesaron a La Tecla que, tras varias horas de debate, aprobaron el padrón que se utilizará en las elecciones partidarias provinciales y en los 135 municipios bonaerenses. Según detallaron desde la Junta, se estima que se publique durante la jornada del jueves, fecha estipulada para la presentación de la misma.
“El tema de hoy era publicar el padrón con las nuevas incorporaciones que la justicia admitió. Después vamos a tener informes de por qué la justicia algunas afiliaciones no las aceptó. Pero lo necesario era publicar el padrón en la página web para que todos puedan acceder”, aseguró una de las participantes del encuentro.
A su vez, aseguró que se sumaron pocos afiliados nuevos del interior bonaerense, pero que si hubo muchas incorporaciones en distritos grandes del Conurbano como La Matanza o Florencio Varela. “En definitiva aumentó muy poco el padrón”, argumentaron.
En caso de discrepancias, hay un margen hasta el martes 27 de enero por cualquier inquietud que surja durante el proceso. El martes 3 de febrero vence el plazo para la presentación de los avales, mientras que el próximo 8 de febrero es la fecha definitiva para saber si habrá elecciones a nivel provincial y en los 135 municipios de la Provincia.
Mientras tanto, tanto La Cámpora como el MDF continúan con la junta de avales. El avance del Movimiento Derecho al Futuro y la reacción del kirchnerismo reabren la posibilidad de elecciones partidarias y múltiples disputas territoriales.
Mientras sostienen la disputa con el kirchnerismo, los dirigentes del MDF siguen juntando los avales para competir y ya bajó la línea de comenzar con el armado de listas en cada uno de los 135 municipios ante un posible escenario de elecciones. La idea surgió durante el último encuentro del kicillofismo en Villa Gesell, donde salió la conclusión de que disputarán a fondo la conducción partidaria.
En paralelo, el MDF busca consolidar su peso territorial y proyectarse para quedarse con la presidencia del PJ bonaerense, en un escenario donde ya circulan varios nombres posibles. En esa línea, el kicillofismo comenzó con la búsqueda de avales en dos distritos del Conurbano gobernados por La Cámpora, Quilmes y Lanús.
El primero en encender la mecha fue el concejal lanusense Ezequiel Berrueco, referente del MDF, quien promovió la presentación de avales en unidades básicas de ese distrito. “Si sos afiliado/a, trae fotocopia de tu DNI y acompañanos con tu aval para las próximas elecciones internas del Partido Justicialista”, dice la publicación difundida por el edil.
Esta situación derivó en la respuesta del kirchnerismo por parte de la diputada Teresa García, quen dijo en declaraciones periodísticas que “a los compañeros del MDF los vemos muy apurados” y sostuvo que “le están errando si realmente quieren jugar de esa manera”. Además, aclaró que su sector no dio instrucciones para armar listas propias en los distritos.