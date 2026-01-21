Volver | La Tecla Buenos Aires 21 de enero de 2026 RUMBO AL 15M

Junta electoral del PJ bonaerense: aprobaron el padrón para las elecciones

Mientras continúan con la junta de avales, el peronismo bonaerense tuvo una nueva reunión en el marco de su recambio de autoridades previsto para el 15 de marzo. La Junta presidida por Leonardo Nardini dio el visto bueno y se publicará en los próximos días. Hubo pocas afiliaciones nuevas, algunas de ellas no avaladas por la justicia.

