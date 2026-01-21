Apps
PARITARIAS

Con “disconformidad”, judiciales aceptaron la propuesta de la Provincia

Al igual que los estatales y parte de los docentes, la Asociación Judicial Bonaerense aprobó la propuesta salarial de 4.5% que ofreció el gobierno de Kicillof. Pusieron reparos porque “resulta insuficiente”.

Luego del encuentro entre el gobierno bonaerense y los gremios estatales y docentes, la Provincia continuó con la negociación paritaria con la Asociación Judicial Bonaerense (AJB). Desde el gremio dieron el visto bueno a lo ofrecido por el gobierno bonaerense, pero manifestaron su clara disconformidad.

La propuesta del Ejecutivo contaba de un aumento del 4.5%, correspondiente a un 1% de diciembre, sumado al proporcional del Aguinalddo y el retroactivo de diciembre, además de un 2% correspondiente al mes de enero. Pese a que aceptaron, desde el gremio que conduce Hugo Russo manifestaron su disconformidad y pidieron que la Provincia reabra las negociaciones en febrero.

Desde la AJB aceptaron la oferta de la Provincia luego de un cuarto intermedio. Según lo comunicado por el gremio, aseguraron que la propuesta es “insuficiente” y que se decide aceptar por “la cercanía de la liquidación de salarios. A su vez, le reclamaron al gobierno de Kicillof que cumpla con “la reapertura de febrero en tiempo y forma para retomar la agenda del sector”.

 
De esta manera, los judiciales se sumaron a los gremios estatales y docentes entre los gremios que aceptaron la propuesta de aumento salarial propuesta por el gobierno de Axel Kicillof. Quienes rechazaron el incremento fueron los representantes de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB).

Quien anunció el rechazo fue su secretaria general, Liliana Olivera, quien indicó: "El incremento ofrecido hoy por el Gobierno no alcanza para recomponer los salarios de los docentes y no contempla la pérdida real del poder adquisitivo de nuestros ingresos, que vienen siendo los mismos desde el mes de octubre de 2025".

Los gremios aceptaron en una segunda reunión con el Ejecutivo, luego de que ofertaran un 1.5% de aumento salarial. La misma fue rechazada de entrada por los gremios bonaerenses, por considerarla como insuficiente. 

Desde la AJB aseguraron: “Con modalidad virtual se desarrolló la reunión, en la cual en primer lugar se consideró que, si bien la suma propuesta es sustancialmente superadora de la anterior, aún resulta insuficiente para paliar la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, por lo cual se decide por mayoría aceptar en disconformidad”. 

“Esto, especialmente, contemplando la cercanía del cierre de la liquidación y la delicada situación que atraviesan miles de compañeros y compañeras ante la falta de aumento salarial. Se enfatizó en sostener el reclamo de que la reanudación de la negociación sea en tiempo y forma en la primera quincena de febrero, para abordar la agenda del sector con eje en los ingresos de las categorías de menor antigüedad, las subcategorías para jubilados y jubiladas entre otros temas prioritarios”, sostuvieron desde el gremio.
 

