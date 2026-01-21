21 de enero de 2026
MÁS COMPLICADOS
Ampliaron la imputación a los vinculados con los presuntos abusos en el Senado
La situación judicial de Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz se agrava con el correr de los días. Los dirigentes permanecen detenidos mientras se sumaron cinco nuevos expedientes a la investigación.
Mientras están detenidos los dirigentes peronistas involucrados en los presuntos casos de abuso sexual en el senado bonaerense, la situación de Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz es cada vez más complicada. Esta situación se da por una ampliación de la imputación en la causa que investiga dichos crímenes cometidos contra jóvenes desde hace al menos una década. Ambos continúan detenidos mientras se define su situación procesal.
En las últimas horas, la fiscal bonaerense Betina Lacki sumó cinco nuevos hechos al expediente judicial, donde se incorporaron dos mujeres más como víctimas reconocidas. De esta manera, ya son cuatro las damnificadas formalmente identificadas entre la causa iniciada en 2019 y la que se abrió en 2025, aunque en el entorno judicial admiten que el número de denunciantes podría ser mayor.
Los militantes de la agrupación Movimiento Ciudadano La Capitana fueron detenidos el pasado 30 de diciembre. A pesar de que las primeras denuncias datan de hace varios años, nada impidió que ambos consolidaran espacios dentro de la estructura política y legislativa provincial. Él continuó ejerciendo como docente, mientras que ella incluso fue precandidata a concejala en 2021 por el Frente de Todos.
Una de las líneas que analiza la investigación apunta más allá de la responsabilidad directa de la pareja. La fiscalía intenta determinar si existieron funcionarios o dirigentes que conocían las denuncias y optaron por el silencio, o incluso si hubo maniobras para encubrir los hechos. Esa hipótesis podría abrir un nuevo capítulo en una causa que ya genera fuerte impacto institucional.
Las nuevas denunciantes relataron abusos ocurridos en 2015, en el marco de vínculos construidos desde la militancia. A diferencia de otros testimonios, no hicieron foco en el costado sectario que describieron víctimas anteriores, pero sí coincidieron en remarcar el uso de relaciones de poder, promesas laborales y un esquema de sometimiento que facilitaba los ataques.
A su vez, surgieron una serie de proyectos en la Legislatura bonaerense para que se tome una postura formal al respecto. Uno de ellos fue presentado por tres senadoras de Unión por la Patria, quienes piden que el Senado bonaerense tome una postura institucional al respecto. Por su parte, desde La Libertar avanza quieren impulsar una comisión especial para que se esclarezcan los hechos.
Según surge del expediente, los delitos incorporados incluyen abuso sexual con acceso carnal agravado por el daño psicológico causado, privación ilegítima de la libertad y violación de domicilio. En varios casos, Rodríguez habría ingresado sin autorización a los domicilios de las víctimas para cometer los abusos, e incluso se investiga al menos un episodio ocurrido dentro del propio Senado bonaerense.
El patrón descripto por las denunciantes se repite: jóvenes, muchas de ellas adolescentes o recién egresadas, eran captadas mediante ofertas de pasantías, becas o espacios de participación política. Una vez establecido el vínculo, aparecían amenazas —en algunos casos con armas blancas— y situaciones de encierro que impedían cualquier posibilidad de escape.
Dentro de ese esquema, la figura de Daniela Silva Muñoz ocupa un rol central. Señalada como “sensei” o referente espiritual, habría sido quien coordinaba los encuentros y convencía a las víctimas de someterse a los deseos de su pareja bajo una supuesta lógica mística. La Justicia la considera partícipe necesaria de los abusos agravados y le atribuye haber facilitado, y en ocasiones presenciado, los ataques.
Al ordenar las detenciones, el juez de Garantías Juan Pablo Masi sostuvo que existen elementos suficientes para acreditar que las víctimas eran privadas de su libertad y sometidas a abusos reiterados. Mientras avanzan las indagatorias y se reúnen nuevas pruebas, la causa sigue sumando capítulos que sacuden de lleno al Senado bonaerense y ponen bajo la lupa prácticas, responsabilidades y silencios dentro de la política provincial.