Arietto publicó un video de patrulleros en mal estado y Alonso la dejó pedaleando

NUMEROS ROJOS

Cierre sin freno: PBA concentra tres de cada diez empresas que bajaron la persiana La provincia de Buenos Aires es la más afectada por el cierre de unidades productivas en el país. En doce meses consecutivos de caída, ya se perdieron más de 21.000 empresas a nivel nacional, con un impacto particularmente fuerte en el entramado bonaerense, según datos oficiales y el análisis del ministro de Economía provincial, Pablo López.