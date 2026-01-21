21 de enero de 2026
POR REDES SOCIALES
Arietto publicó un video de patrulleros en mal estado y Alonso la dejó pedaleando
La senadora bonaerense publicó un video donde se ve varios autos de la policía deteriorados en Lomas de Zamora y cuestionó al gobierno. El ministro de Seguridad hizo su descargo de manera contundente, pidiéndole a la legisladora “que trabaje”.
En un nuevo capítulo de discusiones por redes sociales de los políticos, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, se refirió a un posteo que realizó la senadora libertaria Florencia Arietto, luego de que la exkirchnerista suba un video de una serie de patrulleros abandonados en Lomas de Zamora.
“Mirá como los vecinos de Budge son robados permanente mientras la provincia esconde patrulleros y el municipio no arregla las calles ni las luces. Lomas de Zamora es tierra de nadie. Gran trabajo de la concejal Eli Barboza”, dijo la legisladora a través de su cuenta de X.
Por su parte, el ministro bonaerense se descargó por la misma red social para cuestionar de manera tajante a la senadora de La Libertad Avanza, asegurando que muestra un “profundo desconocimiento” y que “es habitual a lo largo de su trayectoria y de sus reiteradas derrotas en materia de seguridad”.
Allí sentenció: “Es necesario aclarar lo evidente. Los móviles que menciona en Lomas de Zamora están dados de baja y a la espera de que el Gobierno nacional autorice su despacho para la compactación, una demora que responde a la desidia burocrática de Nación”.
También aprovechó para sacar chapa de las políticas en seguridad: “Los patrulleros, como cualquier herramienta operativa, tienen vida útil y luego son reemplazados por unidades nuevas. Eso es exactamente lo que venimos haciendo durante toda nuestra gestión: más de 7.400 móviles 0 km, completamente equipados, fueron entregados hasta la fecha para fortalecer el trabajo policial en toda la Provincia”.
Para cerrar, el ministro bonaerense chicaneó a la senadora que pasó por el PRO. Le dijo que “sería bueno que se dedique a trabajar”, porque “los bonaerenses no conocen un aporte concreto de su parte, más allá de que todos los meses percibe recursos que salen del esfuerzo del pueblo de la provincia”.