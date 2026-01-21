Volver | La Tecla Nacionales 21 de enero de 2026 LA TECLA PATAGONIA

La disputa en el peronismo chubutense por liderar la pata local del MDF

Al menos tres dirigentes se arrogan trabajar para el armado del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en la provincia patagónica. El intendente de Dolavon, Dante Bowen, lanzó el “Frente Patria y Futuro” con ese fin. También se anotaron el excandidato a diputado nacional, Alfredo Béliz, y el ex ministro de Agricultura, Norberto Yahuar

