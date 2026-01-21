21 de enero de 2026
LA TECLA PATAGONIA
La disputa en el peronismo chubutense por liderar la pata local del MDF
Al menos tres dirigentes se arrogan trabajar para el armado del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en la provincia patagónica. El intendente de Dolavon, Dante Bowen, lanzó el “Frente Patria y Futuro” con ese fin. También se anotaron el excandidato a diputado nacional, Alfredo Béliz, y el ex ministro de Agricultura, Norberto Yahuar
Si bien falta para las elecciones de 2027, las piezas del peronismo chubutense comenzaron a jugar y varios referentes se arrogan la representación local del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), con el que el gobernador bonaerense Axel Kicillof busca posicionarse como líder de la oposición al gobierno de Javier Milei en 2027.
El intendente de la localidad de Dolavon, Dante Bowen, se puso al frente del armado del Frente Patria y Futuro, al que definen como "la pata chubutense del MDF". Firmaron su adhesión a ese armado el intendente de 28 de Julio, Luka Jones; la ex intendenta de Camarones, Ramona Rosales; el consejero de la magistratura por Esquel, Ezio Traccana; el madrynense Federico Garitano; y el abogado trelewense Francisco Schiavone, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, entre otros.
Bowen es un dirigente que combina gestión municipal, construcción territorial y un discurso de renovación interna del peronismo. Desde allí, en 2025 buscó expandir su capital político hacia el ámbito nacional y se lanzó a competir en la interna con Juan Pablo Luque, que terminó encabezando la lista de diputados del peronismo y, posteriormente, se alzó con una banca en el Congreso.
Ahora, Bowen busca nuevamente posicionarse como referente opositor al frente del armado kicillofista. “Este nuevo frente emergente y organizado, surge como una propuesta política para afrontar el complejo momento que atravesamos las y los argentinos”, señalaron en el comunicado.
Pero no es el único que busca tejer lazos con el gobernador bonaerense. Esta semana, el dirigente mercantil y excandidato a diputado nacional de Chubut, Alfredo Béliz, aseguró que está trabajando en la provincia en el armado de una mesa política que trabaje para la candidatura del gobernador Kicillof con vistas a sus aspiraciones presidenciales para 2027.
“Hay una mesa de conducción nacional y a fin de mes voy a tener las primeras conversaciones para formar una mesa política amplia, no solo del justicialismo, sino de todos los que crean en ese proyecto”, dijo Béliz en declaraciones al diario Río Negro.
Anticipó que “Posiblemente para marzo tengamos una reunión con el gobernador para ir definiendo las estrategias a seguir. Pero en Chubut gran parte del PJ estará detrás de su candidatura”, remarcó.
Bowen y Béliz comparten su pertenencia al PJ y las críticas a la conducción del partido a la que definen como cerrada y poco participativa. En varias oportunidades, han manifestado sintonía para trabajar en conjunto, rumbo a 2027. "Béliz quiere ser diputado y yo gobernador; nos podemos poner de acuerdo", expresó Bowen en diciembre pasado, mostrando que hay un diálogo abierto.
Otro dirigente que también se acercó al MDF es el ex exministro de Agricultura de Nación, Norberto Yauhar. Según información periodística, su agrupación agrupación "Nuevo Espacio Peronista" sería otro punto de apoyo de Kicillof en la provincia del sur. El nexo sería la jefa de asesores, Cristina Álvarez Rodríguez.
De esta manera, Kicillof ya cuenta en Chubut con varios voluntarios para trabajar en la construcción de un liderazgo por fuera de la provincia de Buenos Aires que le permita fortalecerse como líder del peronismo a nivel nacional, por fuera del sector que encabezan Cristina y Máximo Kirchner.