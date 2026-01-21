Apps
Miércoles, 21 enero 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
21 de enero de 2026
PONIENDO ESTABA LA GANSA

La Justicia ordenó embargar cuentas bancarias de un municipio bonaerense

Es por una deuda de $ 114 millones con un abogado que litigó en una causa por usurpación de terrenos perdida por la comuna. 

La Justicia ordenó embargar cuentas bancarias de un municipio bonaerense
Compartir

La Justicia ordenó embargar las cuentas del municipio de San Pedro, conducido por el intendente Cecilio Salazar (Unión por la Patria) hasta cubrir los más de $ 114 millones que la comuna le debe al abogado Hugo Lima, en concepto de honorarios por la denominada “causa Calonge”.

El profesional fue representante legal del concejal Juan Cruz González y otros litigantes en el juicio por usurpación de terrenos al pie de la barranca, que el municipio perdió. Además, la Justicia  también ordenó escriturar a favor de Raúl Calonge las tierras que ocupa frente al club de Pescadores.

El juez Hernán Prat, titular del juzgado Civil N° 1, ordenó el embargo hasta cubrir dicha suma, que surge de sumar los 64 millones establecidos como honorarios más unos 50 millones de intereses, IVA, aportes y costas del proceso interpuesto pare reclamar la falta de pago.

El fallo, señala el medio local La Opinión, ordenó depositar esa suma en una cuenta judicial que deberá abrirse a nombre de la causa y a la orden del Juzgado interviniente. El embargo opera sobre el "superávit efectivo" establecido al cierre de cada ejercicio y tiene fecha de noviembre de 2025.

El municipio ya había tenido cuentas embargadas cuando el abogado Adrián Bengolea representante legal de Raúl Calonge en el juicio, fue a la Justicia para cobrar sus honorarios, que eran de 18 millones, obligando al Ejecutivo a pagarle casi 30 millones por el caso.
 

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

NUMEROS ROJOS

Cierre sin freno: PBA concentra tres de cada diez empresas que bajaron la persiana

La provincia de Buenos Aires es la más afectada por el cierre de unidades productivas en el país. En doce meses consecutivos de caída, ya se perdieron más de 21.000 empresas a nivel nacional, con un impacto particularmente fuerte en el entramado bonaerense, según datos oficiales y el análisis del ministro de Economía provincial, Pablo López.

NOTICIAS MÁS VISTAS

El MDF buscará la gobernación en 2027 y ya tiene sus cuatro alfiles para competir

Tras la rosca por el Endeudamiento, Kicillof oficializó la nueva conducción del Bapro

Intendentes dulces: bonos, aumentos y paritarias reabiertas para municipales en la Provincia

Denuncian expropiación irregular de terrenos en distrito ultra K 

Con los padrones bajo la lupa, se reúne la Junta Electoral del PJ bonaerense 

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET