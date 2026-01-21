21 de enero de 2026
La Justicia ordenó embargar cuentas bancarias de un municipio bonaerense
Es por una deuda de $ 114 millones con un abogado que litigó en una causa por usurpación de terrenos perdida por la comuna.
La Justicia ordenó embargar las cuentas del municipio de San Pedro, conducido por el intendente Cecilio Salazar (Unión por la Patria) hasta cubrir los más de $ 114 millones que la comuna le debe al abogado Hugo Lima, en concepto de honorarios por la denominada “causa Calonge”.
El profesional fue representante legal del concejal Juan Cruz González y otros litigantes en el juicio por usurpación de terrenos al pie de la barranca, que el municipio perdió. Además, la Justicia también ordenó escriturar a favor de Raúl Calonge las tierras que ocupa frente al club de Pescadores.
El juez Hernán Prat, titular del juzgado Civil N° 1, ordenó el embargo hasta cubrir dicha suma, que surge de sumar los 64 millones establecidos como honorarios más unos 50 millones de intereses, IVA, aportes y costas del proceso interpuesto pare reclamar la falta de pago.
El fallo, señala el medio local La Opinión, ordenó depositar esa suma en una cuenta judicial que deberá abrirse a nombre de la causa y a la orden del Juzgado interviniente. El embargo opera sobre el "superávit efectivo" establecido al cierre de cada ejercicio y tiene fecha de noviembre de 2025.
El municipio ya había tenido cuentas embargadas cuando el abogado Adrián Bengolea representante legal de Raúl Calonge en el juicio, fue a la Justicia para cobrar sus honorarios, que eran de 18 millones, obligando al Ejecutivo a pagarle casi 30 millones por el caso.