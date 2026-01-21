Volver | La Tecla Buenos Aires 21 de enero de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Una millonaria concesión suma un nuevo conflicto legal en plena temporada estival

Mientras la firma Minella Stadium S.A. exige un canon millonario a los clubes locales ignorando la normativa vigente, el intendente interino Agustín Neme enfrenta el costo político de una privatización que prometió soluciones y hoy cosecha incertidumbre legal, retrasos en las obras y sombras judiciales.

