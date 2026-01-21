El abogado del padre de Bastian cuestionó la imputación por lesiones culposas

Matías Morla, abogado defensor de Maximiliano Jerez, padre del niño de 8 años que permanece internado en grave estado tras un violento choque en Pinamar, se refirió a la imputación en su contra por el delito de lesiones culposas y consideró que la medida judicial es “muy excesiva” e “inoportuna”, sobre todo porque la notificación llegó mientras operaban a su hijo de la cabeza.



El accidente ocurrió en la zona conocida como La Frontera, en Pinamar, cuando el UTV en el que viajaban Jerez, su hijo Bastián, la conductora del vehículo y otros menores colisionó frontalmente con una camioneta Volkswagen Amarok.



Según la descripción de Morla, el impacto fue “de arriba hacia abajo”, como si la camioneta “cayera como un misil” tras subir una duna a alta velocidad, lo que impidió a la conductora del UTV verlo a tiempo. El letrado apuntó la principal responsabilidad al conductor de la Amarok y mencionó la posibilidad de que viajara una tercera persona en ese vehículo.



Bastián, de 8 años, sufrió graves lesiones, incluyendo múltiples fracturas en el cráneo y probable enfisema cerebral, cuyas consecuencias aún no se pueden calcular con precisión.



Pese a una leve complicación reciente que requirió colocar una válvula de presión intracraneal, el menor mostró signos alentadores: “Pudo mover los ojos y los pies como respuesta a la voz de su padre”, detalló Morla, aunque el cuadro sigue siendo delicado.

El abogado enfatizó el profundo remordimiento que atraviesa su defendido: “Él ya está pagando una pena natural.



El remordimiento que tiene el papá de Bastián es mucho más fuerte que cualquier imputación penal”. Consideró que “por más que lo haya llevado en upa” (en brazos o cerca), el padre “no tiene culpa alguna” en el hecho y que imputarlo en este contexto resulta desproporcionado. Anticipó que, incluso en el peor escenario, la causa no tendría graves consecuencias penales: “A lo sumo una probation o trabajos comunitarios”.



La imputación por lesiones culposas también alcanza a los conductores del UTV y de la Amarok. Morla criticó especialmente el momento elegido para notificar al padre, coincidiendo con la cirugía del niño, y defendió que el verdadero responsable del siniestro es quien manejaba la camioneta.



El caso sigue generando repercusiones en la opinión pública, mientras la familia aguarda la evolución del pequeño en el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil de Mar del Plata. La investigación continúa para determinar la mecánica exacta del choque y las responsabilidades definitivas.