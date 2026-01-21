Alerta sanitaria: confirman la primera muerte por gripe H3N2 en Argentina y ya son 28 casos en 14 provincias

La influenza A(H3N2) subclado K, conocida popularmente como “súper gripe” por su mayor capacidad de contagio y severidad, avanza rápidamente en Argentina.



Según el Boletín Epidemiológico Nacional difundido esta semana, entre el 18 de diciembre de 2025 y el 16 de enero de 2026 se confirmaron 28 casos de esta variante mediante secuenciación genómica en el Instituto Malbrán y el Laboratorio Nacional de Referencia.

Los casos se distribuyen en 14 provincias: Buenos Aires (4), Mendoza (3), Neuquén (3), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2), Córdoba (2), Corrientes (2), Entre Ríos (2), Santa Cruz (2), Santa Fe (2), Tierra del Fuego (2), Chubut (1), La Pampa (1), La Rioja (1) y Río Negro (1).



Este número representa un incremento superior al 150% respecto a la semana anterior, cuando se habían reportado sólo 11 casos en cinco jurisdicciones.



La preocupación creció tras la confirmación de la primera muerte por esta variante: un hombre de 74 años falleció en un hospital de Mendoza tras más de un mes internado en terapia intensiva. El paciente, argentino con residencia en España, habría contraído la infección antes de su regreso al país en diciembre.



Los datos oficiales indican que el 46% de los casos confirmados (13 personas) requirieron internación por complicaciones respiratorias, un porcentaje significativamente más alto que en temporadas habituales de influenza. Los grupos más afectados son adultos mayores de 60 años y niños menores de 10 años. Además, solo el 21% de los pacientes habían recibido la vacuna contra la influenza, lo que refuerza las advertencias sobre la baja cobertura vacunal.

Expertos como el infectólogo Roberto Debbag, vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Vacunología, señalaron que el número real de infecciones probablemente sea mayor debido a la superposición con otras infecciones respiratorias y la limitada cantidad de muestras secuenciadas.



La mutación en la proteína hemaglutinina del subclado K incrementa en un 56% su capacidad de contagio en comparación con variantes previas, y su circulación temprana en verano se atribuye a la globalización y las movilizaciones masivas de fin de año.