21 de enero de 2026
SILLON DE DARDO ROCHA
El MDF buscará la gobernación en 2027 y ya tiene sus cuatro alfiles para competir
El Gobernador ya emprendió su larga marcha hacia la Casa Rosada, por lo que buscará que el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) trascienda las fronteras del territorio bonaerense con su proyecto de país. Algunos lo admiten, otros son más cautelosos y nadie quiere quedarse afuera de la disputa.
El 2026 arrancó para el peronismo con la continuidad de una crisis política que no logra resolver, y las discusiones pendientes se amontonan a la espera de definiciones. La provincia de Buenos Aires es el bastión que posee en un contexto en el que La Libertad Avanza amenaza con quitárselo en 2027. La sucesión de Axel Kicillof comienza a ser un tema que aparece cada vez más en las conversaciones y así se inaugura otra gran discusión en la que asoma más de una decena de nombres.
El Gobernador ya emprendió su larga marcha hacia la Casa Rosada, por lo que buscará que el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) trascienda las fronteras del territorio bonaerense con su proyecto de país. Una de las grandes tareas que tendrá será la de dejar la casa lo más ordenada posible en medio de la guerra interna abierta.
En cuanto a quién podría tomar el sillón de Dardo Rocha por el peronismo, desde las entrañas de la Gobernación plantean un escenario abierto, pero con una definición a tener en cuenta: “Que caminen todos y en 2027 se verá el mejor posicionado”, manifestaron a La Tecla desde el entorno de Kicillof. En esa misma línea, reafirmaron que el mensaje va para “todos los que tengan vocación de caminar”.
Katopodis y Ferrraresi se muestran más decididos para las caminatas y no reniegan el rótulo de probables candidatos. Bianco se anotó en la última semana y dejó en claro que si Kicillof se lo pide él puede ser un postulante.
Gestión, diplomacia y un trabajo hacia el sillón de Dardo Rocha
Gabriel Katopodis es quizá el nombre que suena desde hace más tiempo entre todos los que están en danza. Es uno de los principales dirigentes que le dio forma al Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y arma su estructura en sintonía con el proyecto presidencial de Axel Kicillof.
Sobre sus espaldas posee la gestión de la intendencia de San Martín y hace gala del conocimiento que le dio ser ministro de Obras Públicas bajo el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández. En su entorno sostienen que tales antecedentes lo posicionan con mayor visibilidad en el amplio territorio bonaerense.
Además, ahora como ministro de Infraestructura y Servicios Públicos provincial busca fortalecer su llegada no sólo con alcaldes del peronismo sino también con miembros de la oposición, entre los que se encuentran radicales y de otros espacios.
En el marco de la interna del peronismo se mueve con diplomacia sin entrar en enfrentamientos públicos. De hecho, suele ser uno de los delegados que designa Kicillof para negociar con el kirchnerismo y el massismo. No obstante, encuentra una gran resistencia por parte del camporismo.
Por lo pronto, será un año en el que extenderá sus recorridad en la provincia de Buenos Aires y no esconderá sus intenciones de ser gobernador en 2027.
El camino recorrido junto a Kicillof que lo posiciona de cara al futuro
En algunos rincones del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) cuentan que el intendente de La Plata, Julio Alak, correría con cierta ventaja en la carrera por la gobernación ya que ha logrado forjar una relación más que estrecha con Axel Kicillof. “Se lo deben mutuamente”, dijo una voz sobre la posibilidad de que el alcalde termine siendo ungido como sucesor.
Que el peronismo pudiera recuperar la intendencia en la capital bonaerense no es un dato menor, y cerca del Gobernador se calzan esa medalla. Se repite cada vez que hay oportunidad que la idea de que el “Turco” sea candidato a jefe comunal surgió del círculo más cercano a Kicillof.
Por su parte, Alak fue uno de los primeros cristinistas en dar el salto para bancar al Gobernador y eso también pesa en la relación entre ambos. El alcalde forma parte del grupo de dirigentes designado para coordinar el armado del MDF en todo el territorio provincial.
Según trascendió, en algunas reuniones, los colaboradores más estrechos del intendente han
planteado la idea de armar en otros municipios el Frente Amplio Peronista, la corriente alakista. Es que habrían dejado en claro que la idea es fortalecer la estructura para que Alak salga a recorrer la Provincia. Incluso hay quienes dicen que ya inició charlas con un sector del radicalismo con el objetivo de estrechar lazos y buscar alianzas con otros partidos.
El antagonista número uno de la tropa K también sale a la cancha
El intendente de Avellenada, Jorge Ferraresi, es uno de los principales adversarios de La Cámpora y de los más beligerantes en el kicillofismo. Junto a Mario Secco, Fabián Cagliardi y Gustavo Barrera, forma parte de un grupo de jefes comunales que suelen coordinar acciones políticas y de gestión.
Con varios mandatos como alcalde en sus espadas y con la experiencia de haber sido el titular del ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat nacional, busca tener mayor peso en el territorio bonaerense. En ese marco, conduce la Agrupación Eva Perón, un espacio que se desenvuelve dentro del justicialismo, pero que abre el abanico de relaciones con sectores que están por fuera de las fronteras del peronismo tradicional.
Mientras se desarrolla la disputa por la conducción del Partido Justicialista
bonaerense también es uno de los que sonaba para suceder a Máximo Kirchner. No obstante, el objetivo de llegar a la gobernación está latente.
Por el momento, en Avellaneda sostienen que hasta marzo no habrá mucho movimiento. Es que esperan que se resuelva la discusión por el mando del partido.
Sin embargo, por lo bajo, quienes lo frecuentan avisan que comenzará a caminar el territorio provincial “como cualquier dirigente”. El tiempo dirá si se calzará el traje de candidato de manera definitiva.
El brazo de Kicillof para continuar con las nuevas canciones en PBA
El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, es de la mesa chica de Axel Kicillof y el brazo por el que canaliza el desarrollo político más cercano en el territorio. Es de la banda de los leales del Gobernador, a tal punto que lo sostuvo cuando las papas quemaban a pesar de la intervención que padeció en el gabinete en el 2021.
En la última semana realizó declaraciones que generaron repercusión en torno a su futuro político. En tiempos en lo que se habla sobre la sucesión de Kicillof, el “caballo del comisario” no descartó ser uno de los nominados.
Bianco suele repetir en cada oportunidad que está a sus órdenes. En ese marco, reiteró “voy a hacer lo que diga Axel”, pero aclaró “no se qué rol tiene pensado para mi porque todavía no hablamos sobre ese tema”.
Fuentes señalaron a La Tecla que hay dirigentes, entre los que se encuentran intendentes, que piden que continúe la impronta de Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Por ese motivo le hicieron saber al ministro de Gobierno que podría ser una alternativa para continuar con el legado desde 2027.