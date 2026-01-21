Volver | La Tecla Buenos Aires 21 de enero de 2026 SILLON DE DARDO ROCHA

El MDF buscará la gobernación en 2027 y ya tiene sus cuatro alfiles para competir

El Gobernador ya emprendió su larga marcha hacia la Casa Rosada, por lo que buscará que el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) trascienda las fronteras del territorio bonaerense con su proyecto de país. Algunos lo admiten, otros son más cautelosos y nadie quiere quedarse afuera de la disputa.

