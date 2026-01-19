19 de enero de 2026
INICIATIVAS
Reforma laboral: hay extraordinarias mientras el gobierno busca los votos
Pese a las advertencias de los gremios, el gobierno de Milei sigue firme en sus intenciones de llevar al Congreso el tratamiento de la reforma laboral. Santilli se reúne con gobernadores mientras se prepara el escenario de debate en febrero
El presidente Javier Milei oficializó este lunes el llamado a sesiones extraordinarias del Congreso, que comenzarán el 2 de febrero y se extenderán hasta el 27 de ese mes, con la reforma laboral como eje central del temario.
El anuncio, publicado en el Boletín Oficial, marca el inicio de una crucial etapa legislativa para el Gobierno nacional, que busca aprobar antes de marzo el paquete de cambios impulsado por el Ejecutivo. Para lograrlo, el Gobierno puso en marcha una intensa estrategia política que combina negociaciones, visitas a mandatarios provinciales y presión sobre los bloques legislativos.
En ese contexto, el ministro del Interior, Diego Santilli, encabeza una recorrida por distintas provincias para reunirse con gobernadores y asegurar el apoyo necesario para aprobar la reforma laboral en el Senado y la Cámara de Diputados.
En su primera parada de la semana, Santilli se reunió con el mandatario de Salta, Gustavo Sáenz, en un gesto que oficialismo describe como clave para sumar respaldos provinciales. Durante la semana pasada mantuvo encuentros con los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza) y Marcelo Orrego (San Luís).
La reforma laboral, que propone una “modernización” del mercado laboral con cambios en negociaciones colectivas, jornada de trabajo y régimen de indemnizaciones, es vista por el oficialismo como una herramienta para “crear empleo formal” y flexibilizar el mercado de trabajo. Pero no todos los mandatarios provinciales están alineados: algunos sectores del interior han expresado reservas sobre los efectos de la iniciativa en sus economías locales.
Por su parte, el peronismo continúa excluido de estas negociaciones. Desde el gobierno nacional no mantuvieron ningún contacto con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, pero todavía no mantuvo encuentros con el mandatario de La Pampa, Sergio Zillioto, pese a que en reiteradas oportunidades estuvo en agenda.
La amenaza de los gremios
Mientras tanto, el clima social se mantiene tenso. Las principales centrales sindicales vienen advirtiendo contra la reforma desde finales de 2025, cuando plazas como la de Plaza de Mayo fueron escenario de marchas multitudinarias y convocatorias a medidas de fuerza en rechazo al proyecto oficial.
Los gremios alertan que la reforma laboral profundizaría la precarización de los trabajadores, cuestionan los cambios propuestos en indemnizaciones y negociación colectiva, y han advertido con posibles paros generales si el Gobierno insiste con avanzar sin acuerdos amplios. En los últimos meses se potenció la coordinación entre distintas organizaciones sindicales, que han planteado la convocatoria a huelgas de 24 horas en días clave del debate parlamentario.