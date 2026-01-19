Volver | La Tecla Buenos Aires 19 de enero de 2026 AMENAZA

¿En bondi o a pata?: la UTA define si va al paro por salarios

El gremio que nuclea a los choferes de micros se reunirá este martes 20 con las cámaras empresarias. Rechazan la oferta de 1% de incremento y amenazan con una medida de fuerza si no mejoran la propuesta.

