19 de enero de 2026
AMENAZA
¿En bondi o a pata?: la UTA define si va al paro por salarios
El gremio que nuclea a los choferes de micros se reunirá este martes 20 con las cámaras empresarias. Rechazan la oferta de 1% de incremento y amenazan con una medida de fuerza si no mejoran la propuesta.
Representantes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias del transporte se reunirán este martes 20 de enero para continuar la discusión paritaria del sector, que había pasado a un cuarto intermedio.
En el último encuentro, que tuvo lugar el 13 de enero pasado, los empresarios advirtieron nuevamente por la situación "crítica y excepcionalmente grave" del transporte automotor y ofrecieron un incremento salarial del 1 por ciento.
Tras rechazar de plano la oferta, el sindicato de choferes exigió una "respuesta inmediata y concreta" al pedido de aumento salarial y se declaró en "estado de alerta", amenazando con una medida de fuerza.
"El sector se ve forzado a operar con ingresos estructuralmente insuficientes, en un contexto de incremento constante y acelerado de los costos operativos esenciales", señalaron en un comunicado los empresarios del transporte, refiriendo una "situación cuasi terminal" de muchas empresas.
En ese marco, solicitaron "la adopción de medidas claras, urgentes y eficaces por parte de las autoridades jurisdiccionales competentes que permitan encauzar razonablemente la negociación paritaria".
Por su parte, la UTA aseguró que "el boleto sube todos los meses", y explicaron que "los trabajadores estamos obligados a trabajar con un sueldo que no alcanza para comer, mantener un hogar o comprar un regalo de reyes".
El sindicato también cuestionó el "abuso" del gobierno nacional de la conciliación obligatoria, "diseñada para suspender el conflicto y negociar". En tal sentido, se preguntaron: "¿Si los empresarios no tienen la plata que negociación podemos realizar?".
Finalmente, el gremio denunció que "nuevamente" tienen que ver "cómo el tiempo se escurre entre las manos, sin tener tan siquiera una alternativa salarial digna para garantizar un piso de satisfacción de necesidades esenciales".